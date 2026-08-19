Emilio Azcárraga cierra filas con Santiago Baños: “Es el director deportivo más exitoso”

Durante una entrevista, Azcárraga destacó el éxito de Baños y aclaró que no intervendrá en decisiones tácticas ni alineaciones

Emilio Azcárraga defiende a Santiago Baños | Imago 7

Emilio Azcárraga Jean, propietario del América, respaldó públicamente la gestión de Santiago Baños al frente del área deportiva del club y aseguró que es la persona encargada de tomar las decisiones relacionadas con el plantel junto con el cuerpo técnico.

Durante una entrevista con TUDN en el programa Línea de 4, Azcárraga respondió a las críticas dirigidas hacia Baños y sostuvo que su trabajo debe medirse por los resultados obtenidos durante su etapa en la institución.

“Todo el mundo puede dar sus opiniones. Todos tenemos un director técnico dentro. Todos queremos alinear a uno y a otro, pero al final debe haber un responsable, y el responsable es Santiago Baños como presidente deportivo, junto con el cuerpo técnico”, señaló.

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El propietario del América fue más allá al momento de defender al dirigente y lo colocó por encima del resto de los responsables deportivos del fútbol mexicano. “No, siempre ha habido puntos de vista, aunque Santiago es el responsable deportivo. Creo que es, bueno, no creo, es el director deportivo del fútbol mexicano más exitoso, punto final”, afirmó.

Azcárraga también se refirió a las críticas que han aparecido en redes sociales, incluido el llamado “Fuera Baños”, y sostuvo que el presidente deportivo ha cumplido con las funciones que le corresponden dentro de la estructura del club. “Contra las críticas y el hashtag fuera Baños, lo ha hecho muy bien”, declaró.

El dueño de las Águilas explicó además que la institución atraviesa una etapa en la que busca aprovechar la llegada de nuevos socios para ampliar distintas áreas del proyecto, tanto alrededor del equipo como del estadio. “Ahora tenemos una oportunidad con los nuevos socios de potencializar al América, al estadio, a pensar en otras cosas”, comentó.

Azcárraga dejó claro que, aunque existen distintas opiniones dentro y fuera del club, no tiene intención de intervenir directamente en decisiones deportivas como alineaciones o planteamientos. “Todos tenemos un director técnico dentro y todos queremos alinear a uno o jugar de una manera u otra, pero al final tiene que haber un responsable”, reiteró.

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Finalmente, insistió en que las decisiones deben mantenerse dentro de las funciones de Baños y del cuerpo técnico. “Yo jamás me metería en que alineen a uno o a otro. Ahí cada quien tiene que ser responsable de su trabajo para bien o para mal”, concluyó.

Con sus declaraciones, Azcárraga cerró filas alrededor de Santiago Baños y dejó claro que continuará siendo la figura encargada de la gestión deportiva del América mientras el club avanza en sus siguientes proyectos institucionales.

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