Alberto Lati, tajante sobre la razón por la que México no exporta jugadores a Europa como Sudamérica: “No estamos en esa división”

Señaló que factores como el costo excesivo de las transferencias, el estatus del pasaporte y la falta de valoración del talento nacional complican las negociaciones

Alberto Lati habla de los jugadores mexicanos y su camino a Europa | Imago 7

La salida de futbolistas mexicanos hacia Europa sigue siendo un tema de discusión alrededor de la Liga MX y la selección mexicana. Aunque existen antecedentes de jugadores que lograron consolidarse en clubes del continente, la frecuencia de esos casos continúa por debajo de lo que ocurre en otros países de América Latina.

Durante su participación en Claro Sports por W Radio, Alberto Lati puso el foco en la diferencia histórica entre México y otras selecciones de la región cuando se trata de producir jugadores con recorrido en clubes europeos, como es el caso reciente de La Hormiga González y Erik Lira.

“Lo que ganó Rafa en el Barcelona es, por doloroso que sea, que, para los brasileños, para los argentinos, incluso para colombianos, uruguayos, incluso chilenos, es más común tener un caso cercano a lo que representaron nuestro Pentapichichi y nuestro bicampeón de Europa. Es más común para ellos, para nosotros no”, señaló.

Para Lati, el problema no pasa solamente por encontrar talento, sino por generar las condiciones para que ese talento pueda ser valorado de una manera que facilite su salida.

El periodística utilizó como ejemplo a Erik Lira. “Estoy seguro de que fue espléndido el torneo de Lira en el Mundial, pero no se ha podido ir por diferentes razones. El pasaporte, por supuesto, cuenta, el pasaporte es multifactorial, pero el principal es que no hemos logrado generar lo que tenemos que generar para darle ese valor a nuestro producto”, explicó.

Uno de los puntos que aparece de manera recurrente es la diferencia entre lo que los clubes mexicanos pretenden recibir y lo que los equipos europeos están dispuestos a pagar por jugadores de la Liga MX. Lati consideró que esa brecha también influye en la cantidad de operaciones que terminan concretándose.

“Lo que no quita el profundo debate de que los equipos mexicanos piden dinero por nuestros jugadores, que no corresponde a lo que los europeos suelen valuar por nuestros jugadores. Es otro tema, es otra realidad que queda ahí enterrada”, apuntó.

Lati cerró su reflexión comparando la posición de México con la de países que históricamente han colocado jugadores en Europa incluso antes de que tengan recorrido en Primera División.

“Así como me podrán decir que se han comprado millonariamente talentos argentinos o brasileños antes incluso de llegar a Primera División. Sí, pero no estamos en ese peso, no estamos en esa división”, afirmó.

El debate queda así dividido entre talento, pasaporte, precio de mercado, estructura de los clubes y percepción internacional. México ha conseguido producir futbolistas capaces de competir en Europa, pero todavía no logra convertir esos casos en una dinámica constante de exportación.

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