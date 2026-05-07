Dennis te Kloese, nuevo presidente deportivo de Rayados de Monterrey

El conjunto regiomontano anuncia la llegada del neerlandés, quien iniciará su gestión de forma integral a partir del 1 de julio

Dennis te Kloese llega a Monterrey para el Apertura 2026 | Imago7

Los Rayados de Monterrey han hecho oficial la llegada de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo del equipo. A través de un comunicado en redes sociales, el conjunto regiomontano le dio la bienvenida al neerlandés, quien arribará a la Sultana del Norte los primeros días de junio “para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio”.

“La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro club y las expectativas de nuestra afición”, escribió el club en el mensaje publicado. “Con esta incorporación, Rayados reafirma su compromiso de contar con una estructura directiva enfocada en pelear por los máximos objetivos deportivos y representar con orgullo a nuestra afición”.

Asimismo, el Presidente del Consejo de Administración, Manuel Filizola, hizo acto de presencia en el comunicado, expresando la confianza tanto en Walter Erviti en su nuevo rango de Gerente Deportivo, así como en te Kloese reemplazando a José Antonio ‘Tato’ Noriega.

“Tenemos muy en claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Dennis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra afición”, dijo.

En el presente Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados finalizó en la posición 13 de la tabla general con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y nueve derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. La Pandilla quedó fuera de la Liguilla, a siete unidades del América, octavo y último clasificado.

El último título de Rayados en Liga MX fue en el Apertura 2019, cuando vencieron al América en penaltis para llevarse su quinto trofeo liguero. Desde entonces una final perdida, la del Apertura 2024 ante las propias Águilas.

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