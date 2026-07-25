¡Huiqui lo tiene claro! Desea cerrar su temporada con el título de Campeón de Campeones

Carlos Rodríguez resaltó la identidad del equipo y la figura del técnico, asegurando que la plantilla mantiene la línea de trabajo que se ha seguido desde hace años

Huiqui, a las puertas de un nuevo título | Imago7

Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el cierre de temporada y la importancia del próximo partido en la Campeón de Campeones. Huiqui indicó que el encuentro representa un momento relevante para el equipo y la institución.

“Para nuestro equipo, el partido de mañana es muy importante, más porque cerramos un ciclo… sería un gran cierre de temporada con un campeonato para Cruz Azul”, explicó.

El entrenador destacó el proyecto institucional encabezado por la directiva del club, liderada por Víctor Velázquez, y la consolidación de un equipo que combina experiencia y juventud. “Desde que el presidente tomó el equipo fue generar una historia… parte del proyecto es desarrollar el talento de nuestros jóvenes también de cantera con el respaldo de los jugadores que ya hay en el primer equipo y generar un legado para la institución”, señaló Huiqui.

En cuanto al reto de mantener la competitividad, Huiqui enfatizó la disposición de los jugadores y la importancia de continuar en alto nivel en las finales. “El reto más importante es seguir invitando al plantel a que sigamos en la competencia… tenemos jugadores muy ganadores, competitivos en todas las áreas y el equipo está consciente de que será un partido intenso”, comentó.

Sobre la situación de Erik Lira, el técnico aclaró que cualquier interés externo debe ser formal y gestionado por el club. “Es importante que se pongan las cartas en la mesa. Si hay alguien interesado, que venga al club a presentar una oferta formal. Después de ahí no puedo comentar nada porque no está dentro de mis capacidades”, explicó.

Finalmente, Huiqui abordó la planeación de la temporada y los objetivos por delante. “Yo planteaba 33 partidos y teníamos cuatro trofeos en disputa… la prioridad es el partido de mañana, que abre otra puerta, la Champion Cup… cerrar el año con títulos sería lo ideal”, concluyó.

Carlos Rodríguez resalta la química del equipo y el liderazgo de Huiqui

Carlos Rodríguez, jugador del Cruz Azul también formó parte de la conferencia de prensa, en donde mencionó que está comprometido por completo con los objetivos del club. “Está lo del Mundial ya pasó… me quedé con el equipo. Tenía unas ganas inmensas de levantar una copa con Cruz Azul desde que llegué. Se logró y sigo disfrutando estos momentos”.

El jugador resaltó la identidad del equipo y la figura del técnico Joel Huiqui, asegurando que la plantilla mantiene la línea de trabajo que se ha seguido desde hace años. “Le digo hecho en casa porque voy para cinco años en Cruz Azul y sé lo que se siente estar en casa… gracias a Dios llegó ese ansiado título y mañana tenemos oportunidad de escribir una nueva historia”, comentó Rodríguez sobre el liderazgo del cuerpo técnico.

Sobre la química del grupo, Rodríguez señaló que el equipo ha aprendido a superar momentos complicados y mantener la cohesión. “Este equipo aprendió a sufrir… pudimos ganar la Concachampions y seis meses después la liga. Hay una hermandad y un ánimo dentro del equipo que se disfruta, vas con ganas a La Noria a entrenar porque sabes que lo vas a pasar bien”, afirmó.

Finalmente, el jugador habló de la preparación para el próximo partido y recordó uno de sus goles recientes. “El campeonato ha sido un reto… lo que hicimos es simple, organizar cómo atacar y cómo defender. Están claros de lo que hagan mañana y estoy seguro que ganaremos. Y claro, siempre meter goles es bonito. Contra Chivas marqué mi mejor gol en Primera División y lo grité con toda la gente del estadio”, concluyó.

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