Luto en el fútbol colombiano por la muerte de Alonso ‘Pocillo’ López

El lateral izquierdo ha sido uno de los jugadores más talentosos de Colombia en su posición y ganó dos títulos con Millonarios.

Alonso ‘Pocillo’ López fallece. – Dimayor.

Una lamentable noticia se da para el fútbol colombiano. Se ha conocido que el exjugador Alonso ‘Pocillo’ López falleció este sábado, 12 de abril. A sus 69 años, el recordado lateral izquierdo con gran trayectoria en Millonarios partió tras batallar contra un estado delicado de salud que tenía en vilo a la opinión pública desde hace varios días.

El zaguero manizalita estuvo como futbolista activo entre 1974 y 1986, haciendo casi toda su carrera con la camiseta del Embajador. Sin embargo tuvo dos interrupciones en el club bogotano por cesión, cada una de un año: a Independiente Medellín en 1981 y a Once Caldas, donde finalmente decidió poner fin a su trayectoria.

Además, López tuvo presencia con frecuentes convocatorias a la Selección Colombia. Por medio de un comunicado, Dimayor expresó sus condolencias por el fallecimiento: “A lo largo de su carrera, el exfutbolista se destacó por su entrega, gran talento como lateral izquierdo, y su compromiso dentro del terreno de juego, siendo parte de importantes procesos deportivos en el país y dejando una huella en las instituciones que representó”, resaltó.

Uno de los hombres de fútbol que lo recordó con especial agrado fue el director técnico Jorge Luis Pinto. Por medio de sus redes sociales, el estratega contó que fue testigo de cómo emergió para el balompié profesional, por medio de un talento para explotar en velocidad y exhibir habilidad para transportar la pelota:

Un hombre con un gran sentido del humor y una picardía inolvidable. Pocillo fue azul de sentimiento y corazón, la hinchada embajadora jamás olvidará sus desbordes, centros y gambetas. Mi cariño por siempre. Descanse en paz. (2/2) — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) April 13, 2026

Aunque su estilo de cabello no permitía verlo, cuentan que el apodo de Pocillo obedecía a que el jugador no tenía una de sus orejas, aunque no está claro del todo ni pareció molestarle nunca que le dijeran así.

En cuanto a logros, Alonso López quedó en la historia de Millonarios al haber ganado los títulos de liga colombiana en 1972 y 1978 en la época donde se jugaba un extenso formato de un año entero, que corresponden a las estrellas décima y undécima del club Embajador. Descanse en paz.

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