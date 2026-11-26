El defensa italiano Lorenzo Pirola también destacó la importancia de Armando ‘Hormiga’ González dentro del vestidor del conjunto griego

Lorenzo Pirola sabe lo que es jugar con futbolistas mexicanos | Claro Sports

El paso de Guillermo Ochoa por el fútbol europeo dejó huella entre los compañeros con los que compartió vestidor a lo largo de su carrera. Uno de ellos es Lorenzo Pirola, actual futbolista del Olympiacos, quien recordó con cariño al exguardameta de la Selección Mexicana y su etapa juntos en la Salernitana, equipo con el que coincidieron en la Serie A de Italia.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, previo al enfrentamiento entre el Olympiacos y el AC Milan por la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League, el defensa italiano destacó la calidad humana del mexicano, así como la influencia que tuvo en su formación como futbolista durante sus primeros años en el balompié profesional.

“Memo es un muy buen tipo, muy humilde. Tuvo una carrera fantástica. Jugué con él en la Salernitana; los primeros seis meses nos fue muy bien, nos mantuvimos en la primera división. El segundo año fue un poco complicado, pero él también era un muy buen tipo, trabajaba todos los días y tiene mucha experiencia y yo era muy joven. Así que para mí era importante tener a un líder como él dentro del vestidor”, manifestó Pirola.

En el Olympiacos ven a Armando ‘Hormiga’ González como alguien importante

La relación de Lorenzo Pirola con el fútbol mexicano continúa en Grecia, donde actualmente comparte vestidor con Armando ‘Hormiga’ González. El defensa italiano reconoció el compromiso del delantero mexicano, de quien destacó su disciplina, capacidad goleadora y disposición para contribuir al equipo, independientemente de los minutos que reciba sobre el terreno de juego.

“Como persona es un tipazo, un muy buen tipo. Y trabaja muchísimo. Trabaja muy duro todos los días. Incluso si no juega todos los partidos o los 90 minutos, nunca dice nada. Él sabe que es importante para el equipo, para el grupo. Así que intenta dar lo mejor de sí en cada partido y, cuando entra de cambio, nos ayuda muchísimo metiendo muchos goles”, señaló el futbolista italiano.

En Olympiacos saben que enfrentar a Milan es algo especial por su historia

Más allá de sus experiencias con los futbolistas mexicanos, Pirola reconoció la exigencia que representa enfrentarse al AC Milan. El italiano tiene presente la historia del conjunto rossonero en las competiciones continentales y considera que la concentración durante los 90 minutos será determinante para conseguir los tres puntos en la Europa League.

“Eso espero, porque si mañana metemos seis, voy a estar muy feliz. Pero creo que mañana va a ser más difícil. Jugamos contra un muy buen equipo. Tienen una buena defensa y un delantero muy fuerte. Sabemos lo que significa jugar contra el Milán, especialmente en Europa. Por eso tenemos que estar concentrados los 90 minutos e intentar mostrar nuestro fútbol para llevarnos los tres puntos”, explicó.

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El Olympiacos afrontará el compromiso ante el conjunto italiano desde una posición favorable en la clasificación de la competición continental. El equipo griego acumula 10 puntos en la fase de liga de la Europa League, por lo que una victoria ante el Milan le permitiría acercarse a la clasificación para la siguiente ronda, a falta de tres jornadas.

“No hay secreto. Creo que todos los jugadores estamos entrenando muy bien. Todos tenemos que estar listos porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar jugar. Así que, tanto en el torneo local como en la Europa League, intentamos ganar cada partido porque somos el Olympiacos. En la Europa League estamos en un buen momento porque tenemos 10 puntos. Así que si ganamos mañana, con tres partidos por jugar, llegar a 13 puntos nos pondrá en una muy buena posición”, sentenció Pirola.