Seis títulos en año y medio: la fórmula de Mohamed con Toluca

El ‘Turco’ ha traído bonanza a la escuadra escarlata, la cual amenaza con concluir el año con más títulos en sus vitrinas. La Copa Intercontinental y la Liga MX, en la mira

La gestión de Antonio Mohamed en el banquillo de Toluca registra la obtención de seis trofeos en el lapso de un año y medio. El entrenador acumula un total de once conquistas en el transcurso de su carrera en los banquillos, de las cuales más de la mitad corresponden a su etapa con el club del Estado de México.

La obtención de la Leagues Cup figura en el registro de la institución. El cuadro se impuso con un marcador de dos a cero ante Monterrey en el juego por el título. Con este resultado, la escuadra se convirtió en la representación de México que inaugura la lista de ganadores en este torneo de la región.

El funcionamiento del equipo se apoya en nombres con presencia en la cancha, entre los que se encuentran Helinho, Paulinho, Alexis Vega, Marcel Ruiz y Federico Viñas. Estos elementos aportan al esquema del estratega y permiten la ejecución de la idea de juego en cada compromiso.

La estructura también se sostiene por el desempeño de futbolistas que viven una etapa de retorno o una oportunidad de número dos o tres en el circuito del país. Este grupo de deportistas ha encontrado en Toluca el espacio para consolidar su juego y aportar al marcador.

Entre los integrantes de la plantilla que encajan en este perfil destacan Hugo González, Fernando Arce y Brian García. A ellos se suma el caso de Jorge Díaz Price, quien provino de la división de expansión y se transformó en una pieza para la obtención de los triunfos del club.

El plan de la dirección apunta ahora hacia la Copa Intercontinental, certamen que se disputará en el cierre del 2026. El conductor del grupo mantiene el enfoque en el torneo que reúne a los clubes del mundo, sin restar atención a la liga.

Mohamed muestra disposición para disputar cada uno de los trofeos que se presentan en el calendario del equipo. La búsqueda de campeonatos se mantiene como un hábito en su gestión al frente de la plantilla en el Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: