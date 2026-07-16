Oficial: Hernán Crespo, nuevo entrenador del Atlas para el Apertura 2026

El entrenador argentino tomará el puesto para el siguiente torneo tras la salida de Diego Cocca a días del inicio del Apertura 2026

Hernán Cresp, nuevo entrenador del Atlas | MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF VIA AFP

Hernán Crespo fue nombrado nuevo director técnico del Atlas luego de la salida de Diego Cocca del banquillo rojinegro. El entrenador argentino asumirá el cargo como parte de la nueva etapa deportiva que encabeza Grupo Prodi al frente de la institución para el Apertura 2026.

La directiva del conjunto tapatío cerró las negociaciones con Crespo después de analizar distintas opciones para cubrir la vacante. El acuerdo contempla un contrato por dos años, además de una cláusula que permitiría ampliar la relación por una temporada adicional.

La duración del vínculo responde a la intención de la administración de establecer una línea de trabajo con continuidad. Crespo será el encargado de dirigir la planeación deportiva, definir la conformación del plantel y preparar al equipo para sus próximos compromisos.

Uno de los puntos considerados durante las conversaciones fue el salario del entrenador. Claro Sports pudo saber que Crespo recibirá una cantidad superior a la que Diego Cocca había acordado con Grupo Prodi antes de dejar la institución. De acuerdo con versiones cercanas a la operación, el sueldo del técnico argentino rondaría el doble de lo pactado previamente con Cocca.

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨‍🏫



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Crespo llega al fútbol mexicano después de dirigir en distintas ligas. Durante su etapa en los banquillos estuvo al frente de equipos como Defensa y Justicia y Sao Paulo, además de trabajar en clubes de Sudamérica y Medio Oriente.

Su trayectoria como entrenador comenzó después de retirarse como futbolista. Durante su carrera como delantero formó parte de instituciones como Parma, Lazio, Inter de Milán, Milan y Chelsea, además de representar a la selección argentina.

Con su nombramiento, Atlas inicia un nuevo proceso tras la salida de Cocca. La directiva espera que Crespo encabece la reestructuración deportiva y comience de inmediato con la evaluación del plantel y la preparación del siguiente torneo.

Te puede interesar: