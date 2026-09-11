Paty Cantú y Yaguarú en Miguel Hidalgo: cartelera y horarios del Grito de Independencia 2026

La celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México tendrá como sede la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo

Paty Cantú encabeza las celebraciones del 15 de septiembre | Imago7

Las Fiestas Patrias 2026 tendrán música, actividades culturales y la tradicional ceremonia del Grito de Independencia en la alcaldía Miguel Hidalgo. Paty Cantú, Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita forman parte de la programación preparada para este martes 15 de septiembre en la explanada de la demarcación, donde las actividades comenzarán desde las 15:00 horas y el acceso será gratuito.

Paty Cantú y Yaguarú en Miguel Hidalgo: ¿Qué artistas estarán en los festejos por la Independencia de México?

La celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México tendrá como sede la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en avenida Parque Lira 94, colonia Observatorio. El programa comenzará a las 15:00 horas con actividades culturales, música y presentaciones que se extenderán hasta después de la ceremonia cívica de la noche.

Los conciertos principales tendrán horarios definidos para quienes quieran organizar su llegada de acuerdo con cada presentación. Embajadores de la Cumbia Dinamita actuarán a las 19:00 horas; Los Yaguarú subirán al escenario a las 21:00 horas; mientras que Paty Cantú está programada para las 23:15 horas, después de la ceremonia del Grito de Independencia.

La programación no se limitará a estos tres nombres. Desde la tarde están contempladas las participaciones de los Ballets Folclóricos Itlatiuh y del Salesiano, Mariachi Camperos y una banda emergente de rock. También habrá un escenario alterno en la plaza cívica con Milo La R, LC-Band, Blazzy Band, Mariachi Carreteros del Bajío y la representación teatral Lotería de la Libertad, nombre que también identifica la temática de los festejos de este año.

El momento central de la noche será la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón principal de la alcaldía, encabezada por el alcalde Mauricio Tabe. Después del protocolo cívico continuará la programación musical con Paty Cantú, quien cerrará la cartelera principal. El ingreso tanto a las actividades como a los conciertos será gratuito.

Para llegar a la explanada, una de las alternativas es utilizar Metro Tacubaya, con conexión a las líneas 1, 7 y 9; también se encuentra cercana la estación Constituyentes de la Línea 7 y la estación Parque Lira de la Línea 2 del Metrobús. Las autoridades preparan además un operativo con personal de seguridad y Protección Civil, así como filtros de acceso en los que estarán restringidos objetos como armas, pirotecnia, aerosoles, drones, paraguas y equipaje de gran tamaño.

¿Qué se celebra el 15 y 16 de septiembre en México?

Aunque las celebraciones populares tienen su punto principal durante la noche del 15 de septiembre, el acontecimiento histórico que dio inicio al movimiento de Independencia ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la población de Dolores, Guanajuato, mediante el repique de la campana de la parroquia y llamó al levantamiento contra las autoridades virreinales, episodio conocido como el Grito de Dolores.

Por ello, el calendario cívico mexicano distingue ambas fechas: el 15 de septiembre corresponde a la conmemoración del Grito de Independencia y el 16 de septiembre al aniversario del inicio de la Independencia de México. La ceremonia que se realiza la noche del día 15 reproduce cada año parte de aquella convocatoria y antecede a los actos cívicos programados durante la jornada del 16 de septiembre.

Miguel Hidalgo tendrá así una de las opciones gratuitas para celebrar las Fiestas Patrias 2026 en la Ciudad de México, con una jornada que comenzará a las 15:00 horas y reunirá actividades culturales, cumbia y pop. Embajadores de la Cumbia Dinamita abrirán la parte principal de los conciertos a las 19:00 horas, Los Yaguarú tomarán el escenario a las 21:00 y, después del Grito de Independencia, Paty Cantú cerrará la noche a partir de las 23:15 horas.

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