Pachuca se ilusiona con el subliderato, pero Solari pone freno previo a Liguilla

El entrenador del Pachuca destacó que el equipo ha tenido un gran cierre del torneo gracias al trabajo hecho

Esteban Solari destaca momento de Pachuca | Imago 7

Los Tuzos del Pachuca consiguieron una victoria importante tras imponerse a Monterrey, un resultado que no solo reafirma su buen momento en el Clausura 2026, sino que además les permitió escalar hasta el segundo puesto de la tabla en la Liga MX. El triunfo llega en un momento clave del torneo, donde cada punto comienza a definir el rumbo de los equipos rumbo a la fase final.

A pesar del impulso que representa este resultado, el técnico Esteban Solari fue claro al señalar que el equipo debe mantener la calma y no perder el enfoque en el cierre del campeonato. El estratega evitó caer en excesos de confianza y prefirió destacar la importancia de seguir trabajando con la misma intensidad.

“Hay que tener los pies en la tierra. Somos un equipo que tiene buenas cosas, pero que tiene que pensar en los partidos que quedan para terminar el campeonato”, indicó.

Solari también hizo énfasis en que el rendimiento mostrado por Pachuca no es casualidad, sino el reflejo del trabajo constante que el grupo ha realizado tanto en los entrenamientos como en la competencia. Para el entrenador, la clave ha sido la seriedad con la que el equipo afronta cada compromiso, asumiendo cada partido como una instancia decisiva.

“Tenemos una racha buena porque jugamos cada partido como si fuese una final. Eso es bueno, pero sostenerlo en el tiempo no es sencillo y dependemos de que haya gente que nos potencie”, añadió.

En cuanto al partido ante Rayados, el técnico reconoció que el desarrollo del encuentro fue más complicado de lo que sugiere el marcador final de 3-1. Aseguró que su equipo tuvo que exigirse al máximo para poder asegurar la victoria, destacando la capacidad de respuesta en momentos clave del juego.

“Hoy podemos sostener, pero nos costó. Hay que volver a apretar y pensar que en tres días tenemos otro partido dificilísimo; evidentemente, ese partido nos va a mostrar para qué estamos”, remató.

Con este resultado, Pachuca se mantiene como uno de los equipos más sólidos del torneo, aunque el propio Solari insiste en que el verdadero desafío será sostener el nivel en la recta final del campeonato y confirmar su candidatura en los próximos compromisos.

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