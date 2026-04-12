Nicolás Sánchez reconoce momento de Rayados tras empate ante Atlas

Rayados suma cinco partidos sin ganar y Nicolás Sánchez reconoce el momento del equipo tras el empate ante Atlas.

Rayados volvió a dejar puntos en el camino y extendió su racha sin victorias en el Clausura 2026. Tras el empate frente al Atlas, el entrenador Nicolás Sánchez habló en conferencia de prensa sobre el momento que atraviesa el equipo, que se mantiene fuera de la zona de clasificación a la Liguilla.

El técnico admitió la situación en la que se encuentra el club dentro de la tabla y no ocultó su sentir tras el resultado. “Te decía que con pena por la posición en la que estamos, hasta incluso antes de empezar el partido. Pero, bueno, es el momento que estamos pasando hoy”, expresó.

Sánchez también analizó el desarrollo del encuentro, en el que consideró que su equipo tuvo oportunidades para tomar ventaja, sobre todo en la primera mitad. “Entiendo que tuvimos algunas situaciones, más que nada el primer tiempo, para poder abrir el marcador”, comentó. Además, señaló que el equipo logró manejar el balón en distintos momentos del partido.

En cuanto al funcionamiento colectivo, el entrenador explicó que el grupo mostró orden tanto con la pelota como en labores defensivas. “Creo que el equipo se sintió cómodo con la pelota. Hizo un buen trabajo también cuando le tocó defender”, dijo. Sin embargo, reconoció que el rendimiento no ha sido suficiente para sumar triunfos. “Está a la vista que todavía no nos está alcanzando”, agregó.

Con este resultado, Rayados llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar y acumuló un mes sin sumar de a tres puntos. La situación ha llevado al equipo a ubicarse fuera de los puestos de clasificación, lo que aumenta la presión en la recta final del torneo.

A pesar del panorama, Sánchez dejó claro que el objetivo del plantel se mantiene enfocado en buscar resultados positivos en cada jornada. “Intentar y buscarlo hasta el final. Pase lo que pase, es buscar, buscar, buscar, ganar, ganar, ganar, e intentarlo”, afirmó el estratega.

El técnico también subrayó la responsabilidad que implica representar al club en cada partido. “Más allá de la posición en la que estemos, del momento en el que estemos, el club, a todos nos eligen para que cada semana busquemos ganar”, explicó. En ese sentido, destacó que el compromiso del equipo se mantiene en cada encuentro.

Actualmente, Rayados suma 15 puntos y se ubica en la posición 13 de la tabla general, a cuatro unidades de la zona de clasificación. Con varios partidos aún por disputarse, el equipo buscará revertir la racha y mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026.

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