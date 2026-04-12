Atlas vs Monterrey en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

Sigue las mejores acciones del cotejo entre tapatíos y norteños solo por Claro Sports y su tradicional MINUTO A MINUTO

Pelea por mantener las esperanzas de Liguilla

Liga MX: alineaciones confirmadas del Atlas vs Monterrey para la jornada 14

Estos son los elementos elegidos, tanto por Diego Cocca como por Nicolás Sánchez para enfrentar el duelo de la fecha 14.

Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Diego González, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Arturo González, Eduardo Aguirre

Rayados: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Stefan Medina, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Uros Durdevic

Clausura 2026: horario del partido Atlas vs Monterrey, hoy 11 de abril de 2026

El partido se efectuará este sábado 11 de abril en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Monterrey? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Zorros y Rayados lo podrás seguir a través de la señal de Canal 5 en TV abierta, por TUDN en televisión restringida y por el sistema de streaming de Vix.

Antecedentes del Atlas vs Monterrey y últimos resultados en la Liga MX

Los Rayados mantienen un claro dominio ante sus rivales de este fin de semana. Los de la Sultana del Norte suman cuatro victorias y un empate en los últimos cinco cotejos.

Jornada 3 | Monterrey 3-1 Atlas | Apertura 2025

Jornada 4 | Atlas 3-3 Monterrey | Clausura 2025

Jornada 15 | Monterrey 4-0 Atlas | Apertura 2024

Jornada 12 | Atlas 1-2 Monterrey | Clausura 2024

Jornada 2 | Monterrey 1-0 Atlas | Apertura 2023

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Las acciones de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX continúan este sábado 11 de abril, con el duelo entre los Rojinegros del Atlas ante los Rayados de Monterrey, duelo a efectuarse en la cancha del Estadio Jalisco.

Ambas escuadras llegan a su compromiso con la idea de los tres puntos por el medio que sea, ya que en la fecha pasada sufrieron dolorosos descalabros. Los norteños cayeron en casa por 1-2 ante el Atlético de San Luis, mientras que los tapatíos sucumbieron como visitantes por 2-0 ante los Esmeraldas de León. El certamen está por llegar a su etapa final y ambas escuadras esperan mantener vivas sus esperanzas de Liguilla.

No te pierdas las acciones del duelo entre el Atlas y los Rayados dentro de la fecha 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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