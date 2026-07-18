Orbelín Pineda regresa a la Liga MX para reunirse con Matías Almeyda en Rayados

El mediocampista mexicano vuelve tras cinco años en Europa para reforzar a Monterrey, donde buscará repetir la exitosa fórmula que construyó junto al técnico argentino

El centrocampista mexicano regresa tras cinco años en Europa | @Rayados

Rayados de Monterrey hizo oficial la incorporación de Orbelín Pineda como nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2026. El mediocampista mexicano regresa a la Liga MX después de cinco años en el fútbol europeo, donde militó con el Celta de Vigo y el AEK Atenas, equipo en el que se consolidó como una de las principales figuras de la liga griega. Su llegada marca el reencuentro con Matías Almeyda, el entrenador que más ha influido en su carrera.

La historia entre Orbelín Pineda y Matías Almeyda es una de las sociedades más exitosas entre un futbolista mexicano y un entrenador en la última década. El estratega argentino ha dirigido al mediocampista en 237 partidos entre Chivas y el AEK Atenas, más que a cualquier otro jugador en toda su trayectoria como director técnico. Durante ese periodo, Pineda registró 24 goles y 19 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave dentro del sistema de Almeyda.

El segundo jugador con más encuentros bajo sus órdenes es Oswaldo Alanís, con 109 apariciones, lo que deja una ventaja superior a los 100 partidos para Pineda, reflejo de la confianza que el entrenador siempre ha depositado en el seleccionado mexicano.

Juntos conquistaron la Liga MX, la Copa MX, la Liga de Campeones de la Concacaf y la Supercopa MX con Chivas, siendo protagonistas del último título de liga obtenido por el conjunto rojiblanco. Años más tarde volvieron a reunirse en el AEK Atenas, donde lograron el histórico doblete de la temporada 2022-23 al ganar la Superliga y la Copa de Grecia.

Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional para la Pandilla.🔵⚪



Dos veces mundialista con @Miseleccionmx y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco.👊🏼🛡️



¡Bienvenido… pic.twitter.com/eXtdAsDbvI — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

Ahora, ambos buscarán trasladar esa fórmula ganadora a Monterrey. Rayados apostó por reunir nuevamente a Almeyda y Pineda como parte de un proyecto que pretende devolver al club a la cima del fútbol mexicano.

Pineda debutó con Querétaro en 2014 antes de convertirse en figura de Chivas, posteriormente pasó por Cruz Azul y en 2022 emigró al Celta de Vigo. Ese mismo año fue transferido al AEK Atenas, donde ganó dos campeonatos de liga, una Copa de Grecia y fue reconocido como el Jugador de la Temporada 2025-26.

Con la selección mexicana suma 94 partidos y participó en las Copas del Mundo de Qatar 2022 y 2026. Durante el Mundial de 2026 disputó 29 minutos, ingresando como relevo en las victorias sobre Corea del Sur durante la fase de grupos y frente a Ecuador en los dieciseisavos de final. También cuenta con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, además de títulos de Copa Oro y Concacaf Nations League.

La incorporación de Pineda se suma a las llegadas de Matías Almeyda y del atacante uruguayo Diego Rossi, quienes encabezan la renovación del plantel regiomontano para el Apertura 2026. Con estos movimientos, Rayados refuerza una plantilla diseñada para pelear por el campeonato desde el inicio del torneo. Monterrey debutará en el Apertura 2026 este sábado 18 de julio cuando visite a Santos.

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