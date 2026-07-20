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Pachuca presume la mejor cantera de México

Publicado por Redacción Claro Sports

El director de fuerzas básicas de los Tuzos, Eugenio Villazón, habla del trabajo hecho por el equipo hidalguense en la formación de jugadores

Pachuca presume su cantera
Pachuca presume su cantera | Imago7

Héctor Herrera, Hiving Lozano, Erick Gutiérrez y, más recientemente, Elías Montiel, son algunos de los futbolistas que han surgido de los Tuzos del Pachuca, algo que enorgullece al equipo de la Bella Airosa y que aseguran tener la mejor cantera de México.

“El entorno de Pachuca llama la atención, porque hasta este momento es el equipo y la cantera que mejor están haciendo el trabajo. Son el ejemplo para los demás equipos”, aseguró el director de las fuerzas básicas del equipo, Eugenio Villazón, en entrevista con As, donde dio a conocer las claves del trabajo de los Tuzos. Lee las palabras completas en este enlace.

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