El técnico mexicano defendió su estilo de juego, reconoció el sufrimiento y celebró la victoria que sacó al equipo de la zona de descenso

Javier Aguirre se sincera tras vencer al Rayo Vallecano. | Imago 7

Javier Aguirre reconoció que el Valencia sufrió para conseguir la victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano en la jornada 13 de LaLiga. El entrenador mexicano celebró los tres puntos que permitieron a su equipo abandonar la zona de descenso, pero también señaló los problemas que enfrentaron sus futbolistas durante el cierre del encuentro disputado en el Estadio de Vallecas.

“Horrible, porque ellos juegan bien, están en casa, van perdiendo, claro que arriesgan y tienen muchos peloteros, mucha llegada por fuera; es el segundo equipo de la Liga que más centros tira al área y nos metieron al área”, declaró el Vasco después del partido. El técnico reconoció que su equipo perdió el control del balón y tuvo que recurrir a despejes para contener los ataques del Rayo Vallecano. “No es lo ideal, es pelotazo a la tierra de nadie, hacer tiempo a ver qué pasa”, admitió.

Aguirre también respondió a quienes consideran que su propuesta se basa en defender los resultados. “Si solo hay defensivo y ofensivo, si no hay nada entre blanco y negro, pues jodidos vamos. El equilibrio es lo ideal: atacar bien y defender bien”, expresó el mexicano. El entrenador explicó que su equipo mostró dos facetas ante el Rayo Vallecano: una con posesión de balón y otra en la que tuvo que proteger la ventaja. Para el Vasco, defender también forma parte de los recursos que necesita un equipo para ganar en LaLiga.

Aguirre celebra el gol de Copete y reconoce su esfuerzo tras superar una lesión

José Copete fue uno de los protagonistas de la victoria del Valencia, después de marcar al minuto 41 con un remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Javi Guerra. El defensa regresó a la titularidad en LaLiga después de 272 días de ausencia por una lesión de rodilla. Aguirre destacó su recuperación y bromeó sobre las oportunidades que tuvo frente al Rayo. “Hoy es un día muy especial para él, sin lugar a dudas. Él ha sufrido mucho con esa rodilla, y ese gesto de rabia… ¡casi mete dos el sinvergüenza! No lo ha hecho en toda su carrera”, manifestó.

El entrenador también reconoció la actuación de César Tárrega, quien atravesó un periodo de falta de confianza antes de su llegada al banquillo. Aguirre explicó que sostuvo una conversación con el defensa para ayudarlo a recuperar su rendimiento. “Llegué, hablé con él, no voy a decir lo que le dije, pero sí que lo veo distinto”, comentó. También destacó su velocidad, capacidad para disputar balones aéreos y pases de larga distancia. “Yo creo en ellos, pero también ellos tienen que creer en sus cualidades”, añadió.

Manda un mensaje de apoyo a Danjuma tras el fallecimiento de su padre

Arnaut Danjuma no participó en el encuentro debido al fallecimiento de su padre. El delantero abandonó la concentración del Valencia durante la madrugada para reunirse con su familia. Antes del partido, el conjunto valencianista guardó un minuto de silencio y sus jugadores portaron brazaletes negros. Aguirre explicó la situación del futbolista y manifestó el respaldo del vestuario. “Hoy en la madrugada tuvo que abandonar la concentración”, señaló el entrenador, quien también expresó que, ante un dolor de esa magnitud, era necesario ofrecerle apoyo y cariño.

El Vasco pide al Valencia más tiempo con el balón pese a salir del descenso

El Valencia alcanzó 12 puntos y subió al puesto 17 de LaLiga, aunque todavía se mantiene cerca de los lugares de descenso. Aguirre reconoció que el equipo ha mejorado en organización, pero considera que necesita prolongar los periodos de posesión. “Me gustaría estirar más el minutaje de posesión de balón. Es un equipo serio, ordenado, eso sí; vamos conforme a la ruta crítica, conforme a lo planeado”, explicó el técnico. También recordó que su equipo mostró lapsos de 20 o 25 minutos de fútbol con el balón ante Racing de Santander, Real Madrid y Rayo Vallecano, pero no logró mantener ese nivel durante todo el encuentro.

El entrenador insistió en que la recuperación del Valencia dependerá de sus resultados y no de lo que suceda con otros equipos. Aguirre destacó que sus futbolistas deben superar la presión que representa ocupar los últimos puestos de la clasificación. “Hay que salir de una manera: nadie nos va a ayudar, no se puede esperar nada de nadie”, expresó. El Vasco también defendió su experiencia en el fútbol español, donde acumula 16 temporadas como entrenador, y recordó que los equipos de la parte baja de la tabla deben disputar cada punto.

Finalmente, Aguirre aseguró que su experiencia le permite afrontar con tranquilidad la presión que existe alrededor del Valencia, aunque reconoció que sus jugadores necesitan recuperar la confianza. “Soy perro viejo, como dicen en este país”, comentó el mexicano, quien explicó que los futbolistas jóvenes enfrentan críticas en redes sociales y expectativas por los resultados. “Son jóvenes que sí se agobian, que tienen sus redes sociales, que están permanentemente bajo la lupa”, manifestó. El técnico cerró su reflexión con una referencia a su personalidad: “Soy optimista por naturaleza y eso pues me ayuda mucho a dormir muy bien”.