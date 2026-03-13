¿Checo Pérez estará en la carrera sprint del GP de China? Esto dice la FIA

El mexicano correrá la sprint del GP de China tras recibir permiso especial de la FIA, luego de quedar fuera de la sprint qualy por una falla mecánica

El tapatío recibió un permiso especial de FIA | JADE GAO / AFP

Sergio ‘Checo’ Pérez estará en la carrera sprint del Gran Premio de China, a pesar de que no pudo disputar la sprint qualy por una falla mecánica en su Cadillac. El equipo informó antes de la sesión que el mexicano quedaba fuera de la clasificación sprint por un problema en el sistema de combustible detectado al final de la única práctica libre y que no alcanzó a resolverse a tiempo.

La jornada del viernes fue cuesta arriba para el piloto tapatío. En la práctica 1 apenas completó 13 vueltas, terminó 22º y se quedó a 6.459 segundos del mejor tiempo de George Russell, una referencia que dejó claro el tamaño del problema antes de la clasificación sprint.

La duda creció de inmediato porque Checo quedó sin registro en la sprint qualy, lo que lo colocó en condición de piloto no clasificado para esa sesión. Sin embargo, los comisarios de la FIA intervinieron y le concedieron autorización especial al considerar que había marcado un tiempo satisfactorio en la práctica del mismo evento, tal como se aprecia también en el comunicado de la FIA que compartiste.

Así que la respuesta es sí: Checo correrá la sprint en Shanghái, pero lo hará desde el último cajón de la parrilla. La sprint grid oficial lo ubicó en la posición 22, detrás de todos los autos clasificados, con una nota expresa que explica que recibió permiso para arrancar tras no registrar una vuelta válida dentro del criterio del 107% en la sprint qualifying.

¿Cuál es el reglamento de la FIA en casos como el de Checo Pérez?

El reglamento deportivo 2026 de la FIA establece que un piloto queda descalificado en la sprint qualy si no marca tiempo en SQ1, si todos sus tiempos son borrados o si su mejor vuelta supera el 107% del mejor crono de SQ1, salvo que la pista haya sido declarada mojada. Además, el mismo texto señala que la participación de los pilotos no clasificados en el resto de la competencia queda en manos de los comisarios, quienes pueden valorar parámetros como un tiempo adecuado en otra práctica o el rendimiento general del piloto

¿Por qué la FIA tuvo que autorizar a Checo Pérez?

La FIA tuvo que autorizar a Checo porque su caso no se resolvía de forma automática. Al no salir a la sprint qualy por la avería en el sistema de combustible, el mexicano quedó fuera de la clasificación normal de la sesión y necesitó que los comisarios revisaran si había elementos suficientes para dejarlo competir. La justificación fue clara: sí había rodado en la práctica 1 y había establecido una referencia considerada satisfactoria para tomar la salida.

La propia parrilla oficial de la sprint deja asentado el motivo del permiso. Formula 1 publicó que Pérez fue autorizado a arrancar después de no haber logrado una vuelta dentro del 107% del mejor tiempo de Q1 en la sprint qualifying, una precisión que conecta directamente con el artículo aplicado por los comisarios.

¿En qué condiciones estará Checo Pérez en la carrera sprint del GP de China?

Checo llegará a la sprint en condiciones muy comprometidas desde lo deportivo. Partirá 22º y sin trabajo real de clasificación y con un rodaje muy corto en pista. Su margen de maniobra será mínimo, porque arrancará detrás de su compañero Valtteri Bottas, 21º, y tendrá que construir la carrera desde el fondo de la parrilla.

A eso se suma la incógnita mecánica, que no es un detalle menor. Pérez explicó que el problema estuvo ligado a la bomba de combustible y admitió que Cadillac arrastra fallas en esa zona desde hace tiempo, por lo que su presencia en la sprint representa más una batalla por sobrevivir al trámite y sumar información que una oportunidad clara para pelear adelante.

Horario y dónde ver a Checo Pérez en la carrera sprint del GP de China

La carrera sprint del GP de China está programada para las 11:00 horas locales de Shanghái del sábado 14 de marzo. En el horario del centro de México eso se traduce en las 21:00 horas del viernes 13 de marzo, que es el horario manejado por medios mexicanos para seguir la actividad de Checo.

En México, la transmisión podrá seguirse por TUDN, Sky Sports e Izzi, de acuerdo con la página oficial de broadcast de Formula 1. Además, F1 TV Pro y F1 TV Premium ofrecen la cobertura en vivo de todas las sesiones, mientras que en la guía para México también aparecen Sky+, Izzi Go y F1TV como opciones para ver la sprint.

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