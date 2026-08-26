Pavel Pardo lanza reto a Almada: “América necesita ganar un torneo internacional”

El histórico mediocampista del América habló sobre el reto de Guillermo Almada y la deuda pendiente de las Águilas en torneos internacionales

Pavel Pardo señala el objetivo que busca Almada. Imago 7

Pavel Pardo analizó el presente del América y destacó el objetivo que tiene Guillermo Almada al frente del conjunto azulcrema: conquistar un título internacional. El exjugador y referente de las Águilas señaló que André Jardine consiguió importantes campeonatos con el club, pero dejó pendiente una competencia fuera de México.

De acuerdo con Pardo, Almada tiene la oportunidad de llevar al América a un nuevo escenario y buscar un campeonato internacional que complemente la historia reciente del equipo. El exmediocampista también resaltó la exigencia que existe en una institución como las Águilas, donde siempre se busca competir por todos los títulos disponibles. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR