¿El Cruz Azul de Nicolás Larcamón, en crisis? Cinco partidos sin ganar de cara al Clásico Joven

La Máquina visitará al América con una racha negativa de resultados y un pie fuera de la Concachampions

La Máquina sumó su segunda derrota consecutiva en el viaje a Los Ángeles | Reuters

Cruz Azul cayó 3-0 ante LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, resultado que lo dejó al borde de la eliminación. El equipo de Nicolás Larcamón tuvo la posesión, pero no generó peligro real, mientras que el conjunto angelino fue eficaz en transiciones y capitalizó los errores defensivos para tomar ventaja amplia en la serie.

El resultado en Los Ángeles expuso una tendencia reciente. La Máquina acumula cinco partidos oficiales sin ganar bajo el mando de Larcamón, con tres empates y dos derrotas. La racha negativa llega justo antes del Clásico Joven del 11 de abril ante América, donde se cumplirá un mes sin victoria, tres días antes de tener que buscar la remontada ante el club de la MLS.

La última victoria cementera se registró el 10 de marzo, cuando venció 3-2 a Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concachampions. Cruz Azul remontó con goles al minuto 84 y 90 para llevarse el triunfo. Desde ese partido, empató 2-2 con Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, igualó 1-1 con Monterrey en la vuelta continental, repitió marcador 1-1 ante Mazatlán en Liga MX y posteriormente perdió 2-1 frente a Pachuca antes de la goleada ante LAFC.

Antes de la racha sin triunfos, el equipo de La Noria llegó al duelo ante Pumas con siete victorias consecutivas en todas las competiciones. En ese lapso venció 5-0 a Vancouver Whitecaps en Concachampions, derrotó 2-1 a Chivas, superó a Tigres, Santos y San Luis, además de imponerse 2-0 a Monterrey en Liga MX y 3-2 en Concacaf.

Además de la racha de siete triunfos y antes de perder ante los Tuzos, el equipo sumaba 14 partidos oficiales sin perder desde el 10 de enero, cuando cayó en la jornada 1 ante León. Durante ese periodo sumó victorias ante Atlas, Puebla y Juárez, eliminó a Vancouver por marcador global de 8-0 en la Concachampions y rescató un empate frente a Toluca, consolidando una fase de resultados consistentes tanto en Liga MX como en el plano internacional.

El cambio de ritmo llega en el tramo más exigente del calendario. Cruz Azul enfrenta el riesgo de quedar eliminado en cuartos de final de la Concachampions tras haber sido campeón, mientras que en Liga MX mantiene el segundo lugar con cuatro puntos de diferencia respecto al líder Chivas. Sin embargo, la presión aumenta por la cercanía de sus perseguidores en la tabla.

Con cuatro jornadas por disputar, el margen es mínimo. Toluca se encuentra a un punto de los capitalinos, Pachuca a dos y Pumas a tres, lo que obliga al equipo a sumar para conservar la ventaja de cerrar las series de Liguilla como local. La visita al América este 11 de abril y la vuelta ante LAFC el 14 condicionan el panorama inmediato en ambos torneos.

El rival también llega con dudas. América acumula cuatro partidos sin ganar tras empatar con Philadelphia, igualar ante Santos y Nashville, y perder frente a Pumas. El equipo de André Jardine ha marcado solo dos goles en ese periodo y ocupa la sexta posición de la tabla con 18 puntos, con riesgo de salir de zona de clasificación si se combinan resultados adversos.

El Clásico Joven enfrentará a dos equipos en rachas negativas. Cruz Azul llega con cinco partidos sin ganar y América con cuatro, ambos con la obligación de responder antes de definir sus respectivas eliminatorias en la Concacaf Champions Cup tres días después. El resultado en el Estadio Azteca impactará tanto en la tabla de Liga MX como en el estado competitivo previo a los partidos de vuelta.

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