Ignacio Hierro calienta el Clásico Nacional: “Guadalajara es el que mejor juega al fútbol en México”

El exjugador de América y Chivas analizó en Peloteando el momento de ambos equipos antes de una nueva edición del Clásico Nacional

El Clásico Nacional llega con dos equipos instalados entre los protagonistas del Apertura 2026. Chivas aterriza en la semana del partido después de golear 3-0 a Pumas y colocarse en la cima de la clasificación, mientras América viene de perder ante Cruz Azul y ceder precisamente el primer lugar.

Ignacio Hierro conoce la rivalidad desde una posición poco común. El exdefensa se formó desde niño en el América, llegó al primer equipo azulcrema y posteriormente también defendió la camiseta del Guadalajara. En entrevista exclusiva con Peloteando, destacó el nivel mostrado actualmente por el equipo rojiblanco, aunque consideró que el contexto de las Águilas también añade presión e ingredientes al encuentro.

“La intensidad que se vive y lo que hay en juego, no creo que haya bajado. La situación de que Guadalajara esté jugando tan bien a la pelota y que América venga de una derrota contra Cruz Azul. Esos simples hechos calientan el partido. Los dos están en la parte alta de la tabla. Se tienen muchas expectativas para los dos planteles en este torneo. Guadalajara me parece que es el que mejor juega hoy al fútbol en México y el América está obligado a buscar el campeonato”.

Ignacio Hierro no ve favorito entre América y Chivas

El Rebaño llega con una racha favorable en los enfrentamientos de Liga MX contra su máximo rival. América no vence a Chivas en el torneo local desde el 14 de septiembre de 2024 y desde entonces registra un empate y dos derrotas en los siguientes tres Clásicos Nacionales. Para Hierro, sin embargo, el momento reciente no alcanza para colocar a alguno de los dos por encima del otro antes del partido.

“Pareciera que la presión está más en el lado de América después de perder la Leagues Cup, perder con Cruz Azul. Perdió el primer lugar con Guadalajara. Pero América ganó ese tricampeonato y Guadalajara tiene mucho tiempo sin ganar un título. Entonces, se combinan estas dos cosas. No podría yo poner favorito a ninguno de los dos. El presente del fútbol de Guadalajara es muy vistoso, nos gusta a todos, pero el América tiene esta garra, este deseo, y estas incorporaciones que considero que harán al plantel mucho más fuerte”.

“Con Guadalajara no deja de ser el Clásico Nacional”

La rivalidad del América con Cruz Azul ha ganado peso durante los últimos años, mientras que el duelo contra Pumas mantiene un componente especial para los futbolistas formados en Coapa. Hierro reconoció precisamente esa diferencia desde su experiencia como jugador surgido en las fuerzas básicas azulcremas, pero fue contundente al hablar de la dimensión que conserva el encuentro ante Chivas.

“Como jugador formado en América, te diría que el clásico que se vive más en Coapa es el de Pumas, ese es para mí el más fuerte. La rivalidad con Cruz Azul ha aumentado, pero con Guadalajara no deja de ser el Clásico Nacional. Para alguien que diga que le importa más un América-Cruz Azul, la verdad no lo entiendo. En cualquiera de los dos planteles estás ahí y estás vibrando el juego no días antes, sino semanas antes. Sabes que ya viene el Clásico Nacional y sabes que hay un partido que hay que ganarlo, que todo el mundo lo va a estar viendo, que va a tener una repercusión internacional”.

Hierro también recordó que haber estado en ambos vestidores no le permite marcar una diferencia en cuanto a la manera en la que se vive la rivalidad. Desde su perspectiva, independientemente del momento en la tabla, se trata de uno de esos partidos que modifican la dinámica habitual de una temporada.

“Yo no podría marcar una diferencia de si se vive más en América o en Guadalajara, por lo menos en la época que a mí me tocó jugarlo, de los dos lados se vivía con mucha intensidad. El apoyo de las aficiones es tremendo. Yo crecí en América, estuve desde los seis años en América hasta los 22 y yo crecí sabiendo que todo el que se enfrentaba al América le quería ganar. Bueno, el América tiene un partido en específico que quiere ganar y es este Clásico. No importa si tu equipo está jugando bien o está en primer o en último lugar, este partido hay que ganarlo”.

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