Sus recientes números en el torneo hacen ver que las Águilas podrían depender del reglamento más de lo esperado para acceder a la siguiente fase

Almada, con poco margen de maniobra

América llega al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 ante Monterrey con la obligación de definir una serie que se le presenta un tanto compleja. El 0-0 de la ida dejó abierta la eliminatoria, pero las estadísticas recientes de las Águilas muestran un escenario en el que el equipo necesita cambiar su comportamiento como local.

El principal argumento a favor del América está en el reglamento de la Liguilla: el empate global le permite avanzar por su posición en la tabla. Después del empate sin goles en el primer encuentro, las Águilas necesitan ganar la vuelta o mantener la igualdad para conseguir el boleto a semifinales.

Sin embargo, el rendimiento reciente en casa no respalda una expectativa de victoria. En sus últimos cinco partidos como local, América no consiguió ningún triunfo: registró cuatro empates y una derrota. En ese periodo marcó siete goles y recibió ocho, con un promedio de 1.4 anotaciones a favor y 1.6 en contra por encuentro.

Los últimos resultados también muestran la dificultad que ha tenido el equipo para cerrar los partidos. América empató 1-1 con Tijuana, 2-2 ante Toluca, 2-2 frente a Pumas y 0-0 contra Monterrey, además de perder 0-1 ante Tigres. Cuatro de esos cinco encuentros terminaron igualados, un resultado que esta vez le permitiría avanzar.

La tendencia tampoco cambia al revisar sus últimos seis partidos del torneo. Desde su triunfo 5-2 sobre Atlas, América acumula cuatro empates y dos derrotas. En ese lapso anotó seis goles y recibió ocho, por lo que su promedio fue de un gol por partido y 1.33 recibidos.

Partidos del América desde su último triunfo en el Azteca

Jornada 6 | 29 de agosto: América 2-0 Puebla

Jornada 8 | 12 de septiembre: Cruz Azul 4-3 América

Jornada 9 | 19 de septiembre: América 2-2 Chivas

Jornada 10 | 27 de septiembre: Necaxa 2-4 América

Jornada 11 | 10 de octubre: América 1-1 Monterrey

Jornada 12 | 17 de octubre: León 3-5 América

Jornada 13 | 21 de octubre: Atlas 2-5 América

Jornada 14 | 25 de octubre: América 1-2 Pachuca

Jornada 7 | 28 de octubre: América 1-1 Tijuana

Jornada 15 | 31 de octubre: América 2-2 Toluca

Jornada 16 | 7 de noviembre: Pumas 2-2 América

Jornada 17 | 21 de noviembre: Tigres 1-0 América

Cuartos de final, ida | 25 de noviembre: Monterrey 0-0 América

El aspecto ofensivo también representa uno de los puntos a considerar. En sus últimos cinco partidos como local, las Águilas consiguieron siete goles, pero en dos de esos encuentros se quedaron en una anotación o menos. Ante Monterrey, además, tendrán enfrente a un equipo que terminó la fase regular con 27 goles en 16 jornadas.

A partir de los registros de goles disponibles, una estimación estadística coloca a Monterrey con 41.7 por ciento de posibilidades de ganar el partido, mientras que América tendría 34.7% y el empate representaría 23.7 por ciento.

La situación cambia cuando se analiza quién tiene mayores posibilidades de avanzar a semifinales. Al considerar que el empate favorece al América por su posición en la clasificación, la estimación otorga a las Águilas 58.3 por ciento de posibilidades de superar la serie, frente a 41.7 por ciento para Monterrey.

Para el conjunto regiomontano, el escenario es más limitado: necesita ganar la vuelta para avanzar. América, en cambio, cuenta con dos resultados que le sirven. Una victoria o cualquier empate en el segundo partido colocaría al equipo azulcrema en las semifinales, mientras que una derrota significaría su eliminación.

Así, los números presentan una paradoja para las Águilas. América llega con seis partidos sin ganar, pero su situación reglamentaria le permite afrontar la vuelta con una ventaja que Monterrey no tiene. La estimación estadística le concede posibilidades de avanzar, aunque su reciente producción como local muestra que el riesgo es por demás alto, además de que deberá mejorar si quiere convertir esa ventaja en clasificación.