Raúl Jiménez anota en la goleada de los Wolves sobre Stoke City

El mexicano marcó de penal su segundo gol en tres jornadas y ayudó a Wolverhampton a remontar para tomar el liderato del Championship

Raúl Jiménez | Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Raúl Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador con Wolverhampton. El delantero mexicano anotó en la goleada 4-1 sobre Stoke City en Molineux, resultado que mantiene invicto a los Wolves después de tres jornadas del Championship.

El atacante convirtió desde el punto penal al minuto 55 para colocar el 3-1 y encaminar el triunfo del conjunto dirigido por César Peixoto. El ariete azteca llegó así a dos goles en tres partidos de liga, además de registrar una asistencia en este inicio de temporada.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los del Molineux. Apenas habían transcurrido 80 segundos cuando Sam Gallagher encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en el ángulo para adelantar al conjunto rojiblanco.

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La respuesta local llegó gracias a Rodrigo Gomes. Al minuto 19, Jiménez remató dentro del área y el arquero Viktor Johansson rechazó el balón, pero el lusitano apareció para aprovechar el rebote y firmar el empate.

Solo tres minutos después, el equipo de casa completó la remontada. Mateus Mané generó la acción y obligó nuevamente a Johansson a intervenir, pero Gomes volvió a aparecer dentro del área para marcar su segundo tanto de la tarde y poner el 2-1.

En la segunda mitad llegó el momento de Raúl. El mexicano fue derribado por Ben Johnson cuando buscaba un balón dentro del área y posteriormente tomó la responsabilidad desde los once pasos para engañar al guardameta y ampliar la diferencia al minuto 55.

Wolves controló el encuentro a partir del tercer tanto y terminó de sentenciarlo al 84′. Jordan James, quien había ingresado en sustitución de Gomes, apareció dentro del área para definir una jugada iniciada por Fer López y establecer el 4-1 definitivo.

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Con la victoria, Wolverhampton llegó a siete puntos y tomó provisionalmente el liderato del Championship, además de conservar el invicto. Jiménez, por su parte, continúa siendo determinante en el regreso de su equipo a la segunda categoría inglesa con dos goles y una asistencia en sus primeros tres partidos de liga.

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