Xelajú MC vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC vs Mixco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Mixco se enfrentan este domingo 30 de agosto por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Camposeco, donde los Superchivos intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos. Del otro lado, el Deportivo Mixco buscará conseguir un resultado positivo como visitante y mantenerse en la lucha por mejorar su posición en la tabla.

Xelajú MC afronta el partido con la necesidad de hacerse fuerte en Quetzaltenango. El conjunto superchivo quiere recuperar terreno en la clasificación y sabe que una victoria en casa puede ser importante para sus aspiraciones en el campeonato. Ante Mixco, buscará tomar la iniciativa desde el comienzo y trasladar esa presión al marcador. El equipo quetzalteco tendrá como objetivo aprovechar las condiciones de su cancha para volver a sumar de a tres.

Mixco llega con la intención de complicar el encuentro y conseguir puntos fuera de casa. Los Chicharroneros tendrán que mantener el orden ante un rival que contará con el respaldo de su afición y buscar espacios para generar ocasiones. El conjunto visitante sabe que un triunfo le permitiría dar un paso en la clasificación, mientras que un empate también podría resultar útil en sus objetivos para el Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Mixco de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Mixco será el domingo 30 de agosto a las 19:00 horas en el Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Mixco hoy

Ni Xelajú MC ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán, Raúl Calderón, Ernesto Monreal, Marcelo Hernández, Erick González, Kevin Ruíz, Maynor de León, Ángel López, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Harim Quezada. DT: Roberto Hernández.

Mixco: Kevin Moscoso, Allen Yanes, Nixson Flores, Diego Méndez, Yonathan Pozuelos, Jeshua Urizar, Fabian Cuero, Gabriel Arce, Diego Marroquín, Lynner García, Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Mixco:

11 de abril de 2026 | Mixco 3-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Mixco | Torneo Clausura

17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Mixco | Torneo Apertura

9 de agosto de 2025 | Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

9 de abril de 2025 | Xelajú MC 1-1 Mixco | Torneo Clausura

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