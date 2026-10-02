Hormiga González no olvida la eliminación de México en el Mundial: “Pensé que realmente podíamos dar ese paso”

El delantero habló en exclusiva con Claro Sports sobre su debut mundialista, la derrota ante Inglaterra y las ganas que le quedaron de aportar más

Armando González vive uno de los momentos más importantes de su carrera. La Hormiga fue titular ante Colombia en el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, apenas unos meses después de disputar su primer Mundial y de dar el salto al fútbol europeo con Olympiacos, donde suma cuatro goles y dos asistencias desde su llegada.

El delantero mexicano habló en exclusiva con Alberto Lati para Claro Sports sobre el camino que lo llevó a la Copa del Mundo, su única participación en el torneo y la eliminación de México en octavos de final ante Inglaterra. González consiguió un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre después de marcar 24 goles con Chivas durante la temporada previa a su salida rumbo a la liga helénica.

En la conversación, Lati puso el foco en el crecimiento de un atacante que en pocos meses pasó de consolidarse como goleador del Guadalajara a competir en Europa y formar parte del relevo ofensivo del Tri. Con minutos bajo el mando de Márquez, comienza una nueva etapa en una selección en la que busca aumentar el protagonismo que apenas pudo tener durante su primera experiencia mundialista.

“Me tiene que quedar una y la tengo que meter”

La Hormiga únicamente disputó 14 minutos durante el Mundial. Su ingreso se produjo en la inauguración ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, donde la afición coreó su nombre mientras el delantero intentaba aprovechar una oportunidad que llevaba esperando desde que recibió la indicación de comenzar el calentamiento.

“Al principio yo estaba calentando. Cuando me dijo que me parara a calentar vi la posibilidad de entrar, dije: ‘Tengo que estar listo’, y sentí que iba a entrar. Ya listo para no ahogarme, entrar fresco y bien. Cuando me llama yo solo estaba pensando en: ‘Me tiene que quedar una y la tengo que meter’. Ya estaba pensando en meter gol, en terminar ese partido porque íbamos ganando, pero ya con las dos expulsiones el partido se abrió un poco más. Teníamos que ganar y era entrar y saber hacer lo que yo sé hacer”.

Aquella aparición terminó siendo la única del atacante en el torneo. México avanzó con paso perfecto durante la fase de grupos, superó posteriormente a Ecuador y quedó eliminado frente a Inglaterra por 3-2 en el Estadio Azteca. El canterano del Rebaño no volvió a tener minutos después de su debut y reconoció que el desenlace le dejó la sensación de que todavía podía haber aportado más.

“Pensé que realmente podíamos dar ese paso”

La derrota frente a Inglaterra terminó con la posibilidad de que México regresara a unos cuartos de final. Para González, el golpe estuvo relacionado no solo con el resultado, sino con la confianza que existía dentro del plantel después del rendimiento mostrado durante el torneo.

“Sentí lo mismo que todos los mexicanos. Pensé que realmente podíamos dar ese paso, pero por circunstancias del fútbol no se logró, no se alcanzó. Yo estaba muy triste, y más porque me había quedado con muchas ganas de aportar lo mío. Estaba muy triste porque yo veía a mis compañeros, veía al equipo que habíamos formado y decía: ‘Estamos para mucho más de hasta donde llegamos’”.

Con el paso de los días, el delantero encontró una valoración distinta de aquella participación. La eliminación no modificó su percepción sobre el nivel alcanzado por el conjunto mexicano, aunque permaneció la frustración por la manera en la que terminó el recorrido.

“Por cosas de fútbol no se logró y ya después, meditando, me quedé con una buena sensación. creo que dimos un paso hacia adelante en cuanto a nuestro estilo de juego, las sensaciones. Pudimos haber llegado mucho más lejos, pero dimos un papel digno. Por eso fue más tristeza, ‘no puedo creer que se haya terminado de esa manera’, por cómo veníamos y por cómo era el grupo”.

Ahora, inicia otro capítulo con la selección. Después de sus 24 goles con Chivas, el salto al Olympiacos y sus primeros meses en Europa con cuatro tantos y dos asistencias, el atacante busca hacerse de un lugar permanente en el equipo de Rafael Márquez y aumentar unos minutos internacionales que comenzaron en el escenario más importante.

No te pierdas la entrevista completa de Alberto Lati con la Hormiga González este sábado 3 de octubre, en la previa de Claro Sports para el partido entre Estados Unidos y México. A partir de las 18:00 horas, conoce la historia del delantero mexicano, su experiencia en el Mundial y el camino que lo llevó de Chivas al Olympiacos. Al terminar la previa, sigue el duelo del Tri desde Arizona completamente en vivo, sin anuncios ni interrupciones, por Claro Sports Premium.