La Volpe advierte sobre la nueva etapa de Rafael Márquez: “No todos los buenos jugadores fueron grandes entrenadores”

El extécnico de México también dio la clave para que Gilberto Mora pueda tener éxito en un club del fútbol europeo y la posición ideal para él dentro del campo

Ricardo Antonio La Volpe conoce de cerca a Rafael Márquez. El entrenador argentino coincidió con el exdefensa desde sus primeros pasos en Atlas y ahora analizó el inicio de una nueva etapa para el mexicano al frente de la Selección Nacional de México. Para La Volpe, las condiciones que hicieron de Márquez un futbolista destacado no representan, por sí mismas, una garantía de éxito desde el banquillo.

Durante la entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el exseleccionador mexicano recordó las cualidades técnicas que encontró en Márquez desde joven, entre ellas su conducción, cambio de juego, llegada y capacidad para interpretar distintas funciones dentro de un sistema. Sin embargo, marcó una diferencia entre entender el fútbol como jugador y construir una propuesta como entrenador.

Rafael Márquez promete continuidad al proyecto de México | Imago 7

“No, no. No voy por ahí”, respondió La Volpe cuando fue cuestionado sobre si haber sido un futbolista cerebral podía facilitarle a Márquez convertirse en un técnico exitoso. “No tiene nada que ver una cosa con la otra. No todos los buenos jugadores son buenos entrenadores, sin meterme en polémica está el caso de Maradona o Pelé”, sentenció antes de explicar que considera más importante lo que Rafa haya podido aprender de los diferentes entrenadores con los que trabajó durante su carrera.

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La Volpe considera que parte de la identidad táctica de Márquez surgirá precisamente de esa experiencia acumulada. “Yo creo que va más en qué captó él de los grandes entrenadores que tuvo, qué sistema le gusta y aplicar de los entrenadores”, señaló. Para el argentino, el reto también estará en identificar qué esquema puede utilizar según el rival y, sobre todo, las características de los futbolistas disponibles.

El equipo ideal para Gilberto Mora en Europa

Otro de los nombres que abordó La Volpe fue el de Gilberto Mora. El argentino considera que el siguiente paso del joven mexicano debe contemplar mucho más que el nombre o la dimensión del club europeo al que pueda llegar. Para el exseleccionador, el equipo ideal será aquel que encuentre una posición y un sistema capaces de explotar sus condiciones cerca del último tercio del campo.

La Volpe explicó que visualiza a Mora en una zona intermedia, con libertad para acercarse al área y recibir de frente. “La calidad ya la tiene, hay que buscarle el lugar por lo que tiene, por las características y la técnica. Yo hablo por lo propio, para mí algunas veces, hablo por dónde se para. No hablo de compararlo, no. Donde se para un Messi con Argentina. A donde se paró James en la Copa América con Colombia. Es decir, en una posición que ni es nueve ni son extremos, sueltito”, explicó sin equiparar las trayectorias de los jugadores. También insistió en que el funcionamiento colectivo deberá permitirle quedar en situaciones de uno contra uno.

Gilberto Mora anotó el gol del empate ante Colombia | Imago7

El técnico añadió que no le gustaría ver al juvenil demasiado alejado de las zonas en las que puede desequilibrar. “Para mí es uno de los jugadores que he visto últimamente que hace daño”, sostuvo. Además, recordó que Mora llegó a desempeñarse como segundo delantero en categorías juveniles de Tijuana con Fernando Arce, por lo que pidió tomar en cuenta ese antecedente antes de encasillarlo como volante.

Chucky Lozano y el nivel que debe mostrar en su regreso a la Selección

Sobre Hirving Lozano, La Volpe puso el foco en las condiciones físicas que pueda presentar en su regreso al Tricolor. El argentino considera necesario comprobar si el Chucky conserva la potencia y velocidad que le permitieron jugar abierto y generar amplitud durante buena parte de su carrera, especialmente en sistemas con extremos.

“Hay que mirar eso”, señaló La Volpe al referirse al nivel actual del atacante. Recordó la función que Lozano cumplió en equipos como Napoli, donde podía partir desde el costado derecho dentro de un 4-3-3. Para el extécnico nacional, el regreso del atacante deberá evaluarse a partir de lo que todavía puede ofrecer físicamente y no exclusivamente por lo realizado durante etapas anteriores de su carrera.

El jugador del LA Galaxy dejó buena impresión | Imago7

Estados Unidos no es un rival cualquiera para México

La Volpe también habló sobre lo que representa enfrentar a Estados Unidos desde el banquillo mexicano. “Es un partido imperdible cuando se encara como técnico. Es un poco el partido obligado por la gente que paga un lento y quiere que gane México”, afirmó al describir la presión que rodea uno de los encuentros con mayor atención para la afición del Tricolor. El argentino señaló que el crecimiento estadounidense modificó la exigencia que existe alrededor de estos enfrentamientos.

Para el exseleccionador, este tipo de partidos también puede condicionar la percepción sobre un proceso. “Dos partidos contra Estados Unidos y se acabó el crédito. No se olviden lo que pasó con Diego Cocca”, expresó La Volpe para dimensionar la presión que acompaña al técnico de México. Rafael Márquez inicia así una etapa en la que, según su antiguo entrenador, deberá construir una identidad propia a partir de sus experiencias, las características de sus jugadores y las exigencias que encuentre frente a cada rival.