El conjunto escocés recibe al equipo del Principado que marcha con paso perfecto dentro de la competencia

La actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27 enfrenta al Hearts y al Mónaco en territorio escocés. El conjunto local buscará conseguir su primera victoria en la competición, mientras que el equipo del Principado intentará mantener su paso perfecto y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

El Hearts llega a este compromiso con apenas un punto, producto de un empate y dos derrotas, la última de ellas por 3-1 ante el Thun. Por su parte, el Mónaco acumula nueve unidades de nueve posibles, tras imponerse al CSKA Sofía, Friburgo y Nordsjaelland durante las primeras tres jornadas del certamen continental.

¿A qué hora inicia la transmisión del Hearts vs Mónaco hoy 26 de noviembre?

El encuentro entre el Hearts y el Mónaco, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Conference League, se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial de la UEFA.

¿Dónde ver Hearts vs Mónaco en Claro Sports y cómo seguirlo en vivo?

Los aficionados al fútbol europeo en México podrán seguir la actividad de la Conference League a través de Claro Sports Premium, disponible en el canal oficial de YouTube de Claro Sports, una plataforma que ofrece transmisiones deportivas seleccionadas sin anuncios ni interrupciones comerciales.

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