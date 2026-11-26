El técnico defendió a sus jugadores tras mantener el cero con diez hombres y aseguró que Monterrey tiene posibilidades en la serie

Matías Almeyda rechazó que Monterrey sea un equipo violento y cuestionó el criterio disciplinario aplicado en la Liga MX, después del empate 0-0 frente al América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El entrenador argentino defendió el comportamiento de sus futbolistas, pese a las constantes expulsiones que han condicionado al conjunto regiomontano durante el torneo, incluida la tarjeta roja que recibió Ricardo Chávez al minuto 10. El estratega también destacó la entrega de sus jugadores para mantener abierta la eliminatoria, aunque reconoció que Rayados necesitará ganar el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

Antes de abordar las decisiones arbitrales, Almeyda reconoció la respuesta de sus futbolistas durante un encuentro que obligó a modificar el planteamiento táctico desde los primeros minutos. El entrenador destacó la identificación del plantel con la institución y el respaldo de la afición. “La entrega, el valor, el amor propio y esto que estamos buscando constantemente, que es el sentido de pertenencia hacia una institución con valores diferentes a muchos. Desde ese lugar, jugar casi 86 minutos con un hombre menos. Veníamos también de hace poco de jugar con otro hombre menos. ¿Y qué le puedo decir a estos jugadores? Gracias por esta entrega y creo que están representando lo que pretendía la afición, más allá de lo futbolístico, que un partido con 10 jugadores se modifica totalmente, cambian posiciones, pero una gran interpretación y nos da una fuerza terrible todo esto”, expresó.

Almeyda pide una ley pareja

El entrenador de Rayados respondió directamente a los cuestionamientos sobre las expulsiones que ha acumulado Monterrey, equipo que terminó la fase regular con seis tarjetas rojas. Almeyda rechazó que sus futbolistas recurran a la violencia y pidió uniformidad en las decisiones arbitrales. “La unión que se está creando con el público es por la entrega que tienen los jugadores. Con respecto a las expulsiones, tendríamos que entrar en detalles: hay expulsiones bien aplicadas y otras que también del otro lado se podrían generar. No somos un equipo violento. El equipo Monterrey no pega. Presionamos, somos agresivos a la marca y al balón, pero en línea general es un equipo limpio. Hay detalles que han sido por hablar o protestar; ojalá en algún momento sea igual para todos, buscando una ley pareja. He visto muchos equipos que pegan de verdad y nosotros somos los que más expulsiones tenemos”, señaló.

La expulsión de Ricardo Chávez modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Monterrey a defenderse con diez futbolistas durante prácticamente todo el partido. Sin embargo, Almeyda consideró que su equipo consiguió mantener la eliminatoria abierta frente a un rival que terminó por encima de Rayados en la clasificación general. “Jugar con 10 modifica todo porque te convertís en un equipo que se defiende, pero también mostrás armas importantes. Me hubiese gustado verlo 11 contra 11 porque habíamos arrancado realmente bien. Eso nos deja esperanza y dejamos la serie abierta con 10, más allá de que nosotros necesitamos ganar. Era importante dejar la llave abierta, sobre todo ante un equipo como el América, con la capacidad y calidad de jugadores que tiene. Supimos jugar un partido de eliminatoria de verdad”, explicó.

El estratega también recordó que Monterrey había enfrentado recientemente otro compromiso en inferioridad numérica, en el que consiguió ganar y marcar dos goles. Para Almeyda, la respuesta colectiva volvió a manifestarse frente al América, aunque el objetivo inicial era obtener una ventaja para la vuelta. “Como entrega siempre buscamos esto, algo que no negociamos, pero buscábamos una victoria y fue modificada a los 10 minutos. El partido pasado ganamos e hicimos dos goles con 10 jugadores. Este equipo viene respondiendo de una manera muy importante en cuanto a entrega e identificación, y lo de hoy fue importante porque dejamos la llave abierta”, sostuvo.

Almeyda no pone excusas por las lesiones y confía en Rayados para la vuelta ante América

Las ausencias también forman parte de las preocupaciones de Monterrey para el encuentro definitivo, particularmente por las molestias físicas que presentó Hugo Cuypers durante el segundo tiempo. Sin embargo, Almeyda evitó utilizar las lesiones como argumento y defendió la capacidad del plantel para responder ante cualquier escenario. “Todavía es muy reciente; mañana tendremos con certeza si Hugo Cuypers puede estar o no. Yo no pongo excusas y los que entran lo hacen con amor, con pasión y trabajando en equipo. Nunca pondría la excusa de que se lesionó uno u otro. Los que están, están firmes. Nosotros como grupo somos muy fuertes y se demuestra en esta clase de partidos. Ahí se muestra el trabajo de meses desde una hermandad futbolística, y eso nos representa y nos da orgullo”, afirmó.

El técnico argentino reconoció las condiciones en las que América afrontará el partido de vuelta, después de terminar tercero en la fase regular y obtener el criterio de desempate por mejor posición en la tabla. Ante la obligación de ganar en la capital del país, Almeyda respaldó a sus jugadores y destacó las características del rival. “El América terminó tercero, lo que quiere decir que ha ganado bastante. Son el equipo que más goles hizo, tienen un gran equipo y mucha historia. Nosotros luchamos con lo que tenemos, que es muchísimo para mí, porque estoy feliz de entrenar a estos jugadores y ver cómo dejan el alma. Eso me da esperanza para ir a un estadio como el Azteca y tratar de pasar el turno que tenemos que ganar”, declaró.

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En cuanto a los ajustes que debió realizar tras quedarse con diez hombres, Almeyda explicó que la capacidad de sus futbolistas para ocupar distintas posiciones le permite modificar su esquema durante los encuentros. El entrenador mencionó específicamente a Orbelín Pineda como uno de los elementos con mayores alternativas tácticas. “Los futbolistas actúan en milésimas de segundo y toman decisiones. Nadie quiere ser expulsado ni cometer errores. A uno como entrenador lo hace pensar en esos segundos para resolver. Tengo jugadores polifuncionales, como Orbelín Pineda, a quien puedo poner de nueve, lateral izquierdo, volante por izquierda, contención, central o lateral. Siempre tengo herramientas en ellos con las que puedo contar”, explicó.

Monterrey llegará al partido de vuelta con la obligación de conseguir una victoria para avanzar a las semifinales del Apertura 2026, debido a que cualquier empate en el marcador global beneficiará al América. El encuentro de ida también estuvo marcado por las intervenciones de Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien evitó las principales oportunidades de las Águilas, particularmente ante Alejandro Zendejas y Miguel Borja. Después de resistir con diez futbolistas, Almeyda buscará recuperar alternativas para el compromiso del sábado 28 de noviembre en el Estadio Azteca, donde se definirá cuál de los dos equipos continúa en la Liguilla.