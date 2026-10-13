Rodrigo Fernández revela las claves del buen momento de León: “Desde que llegó Gandolfi, el equipo cambió el chip”

El director deportivo de La Fiera destacó en Peloteando el impacto de Gandolfi, la solidez defensiva y la importancia del duelo ante América

León se ha consolidado como uno de los protagonistas del Apertura 2026. Después de 11 jornadas, La Fiera ocupa la quinta posición con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, además de acumular cuatro partidos consecutivos sin perder. En entrevista exclusiva con Peloteando Rodrigo Fernández, director deportivo de los Esmeraldas, explicó las claves del crecimiento del equipo bajo la dirección de Javier Gandolfi.

“Desde que llegó Javier, creo que el equipo cambió el chip, volvió a ser ese León que nosotros queremos, que tenga ese ADN, que es siempre ser protagonista en cualquier cancha, tratar de pelear, de ser un equipo que pelea todo, que deja todo en la cancha”, señaló Fernández. “Javier siempre fue un líder en la cancha, y ahora que está en el banquillo sigue siendo un líder. Transmite al jugador la idea que él quiere, estamos muy contentos y motivados”, añadió.

El buen momento de León también se ha reflejado en sus resultados a lo largo de la temporada. Entre las jornadas tres y cinco consiguió tres victorias consecutivas frente a Pachuca, Necaxa y Atlante, una racha que extendió con tres triunfos en la fase de grupos de la Leagues Cup y otro frente a Real Salt Lake en los cuartos de final. Después de siete victorias al hilo, empató ante Atlante y cayó contra Toluca en semifinales, antes de vencer al América en el partido por el tercer lugar y asegurar su boleto a la Concacaf Champions Cup.

La solidez defensiva y la gestión de Gandolfi, las claves del crecimiento de León

Uno de los principales cambios identificados por el directivo es el equilibrio defensivo que ha conseguido el conjunto esmeralda, reforzado esta temporada con las incorporaciones de Jhohan Romaña y Juan Guevara. “Por supuesto, la solidez ahora defensiva, que creo que en los últimos torneos no habíamos tenido. Y no hablo por la defensa, porque a veces no es culpa ni del portero ni de la línea, son de todos, porque el tema defensivo arranca desde el nueve”, explicó Fernández.

El director deportivo también destacó el impacto del entrenador argentino en la gestión del vestidor. “Él saca el 100% al jugador, y te digo, no nada más a los 11, con todo el plantel, siempre está atento”, aseguró. Sobre la planeación deportiva, recordó que las inversiones comenzaron desde el torneo anterior: “Se hicieron inversiones tanto por los dos centrales, ya se venía desde el torneo pasado haciendo casi ocho contrataciones, y apenas estamos viendo ese fruto, pero falta mucho”.

Rodrigo Fernández advierte sobre el América: “Nunca se puede ver como un equipo más”

Con seis jornadas pendientes, León afrontará uno de los calendarios más exigentes del cierre del Apertura 2026. Su próximo compromiso será frente al América, líder del campeonato, antes de enfrentar a Tigres, Toluca, Cruz Azul, Chivas y Santos. Fernández reconoció que el encuentro contra las Águilas representa una oportunidad importante para consolidarse entre los primeros puestos.

“El América nunca se puede ver como un equipo más, es una semana diferente. ¿Por qué? Porque el jugador está motivado, ya no necesitas en ese aspecto darle más puntos al jugador, motivarlo, si el partido nos motiva a todos”, aseguró.

Además, descartó cualquier exceso de confianza ante las críticas que ha recibido el funcionamiento del conjunto azulcrema: “El América siempre está arriba, el América siempre es un equipo importante, es el más ganador, nosotros no podemos confiarnos, tenemos que saber que vamos a enfrentar al mejor América”.

Pese a la posición que ocupa León, Fernández evitó adelantar una proyección de puntos para las seis jornadas restantes. “Entendemos que en casa tenemos que hacernos muy fuertes, y si se logran esos partidos en casa, estaríamos prácticamente adentro”, afirmó. El directivo insistió en mantener el enfoque inmediato: “No podemos pensar en el cierre de Santos, no podemos pensar en Toluca porque todavía no termina esto, es un cierre muy difícil, pero la idea y la mentalidad es pensar en lo que viene primero, que es el América”.

El Gato García, la apuesta de León que ya llegó a la selección mexicana

Otro de los nombres que destacó Rodrigo Fernández fue el del Gato García, portero formado en las fuerzas básicas de León, quien se ha consolidado como una de las revelaciones del equipo y ya tuvo la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana. El directivo destacó que su crecimiento responde tanto a sus condiciones futbolísticas como a su personalidad y disciplina.

“Es un chavo que viene desde la cantera, pero lo que lo ha hecho crecer es su mentalidad. Siempre tiene los pies bien sobre la tierra, trabaja mucho, se dedica mucho al gimnasio”, explicó Fernández. “Yo digo que sobre todo la mentalidad que tiene, pero obviamente es atajador, es valiente, y además lo que le pide Javier a veces es salir jugando, que te puedes equivocar, pero que ahora tenga la posibilidad de estar en una selección, nosotros estamos realmente muy contentos con él”, añadió.

El director deportivo reveló que la continuidad del guardameta fue una decisión estratégica del club, incluso por encima de otras alternativas con mayor experiencia. “El proyecto deportivo fue con él. Estaba Óscar Jiménez, que lo está haciendo muy bien en Atlante, incluso Cota, que se fue a América. Terminamos por darle la oportunidad a él, crecer con él para tener un portero nacional y un portero que se la está ganando”, concluyó.