Óscar García hace su debut con la Selección Mexicana

El portero del León está en el XI inicial de México para el amistoso ante Perú en Nueva Jersey

Oscar García debuta con la Selección Mexicana | Imago7

Rafa Márquez prometía cambios para el segundo partido de su gestión como entrenador de la Selección Mexicana y cumplió. Ningún jugador repite respecto al XI que jugó ante Colombia y tenemos un debut, el del arquero del León, Óscar García.

El arquero de la Fiera fue convocado por primera vez para un amistoso ante Ghana previo al Mundial, aunque no vio minutos ese día en Puebla. El fin de semana se quedó en la banca ante Colombia. Así que la tercera será la vencida y García se estrena este 29 de septiembre con la Selección Mexicana.

García, canterano esmeralda, ha disputado 43 partidos en la Liga MX, todos con el León. Ha permitido 66 goles y dejó en 12 ocasiones el arco a cero.

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La alineación de México vs Perú

Rafa Márquez mandó al estadio del New York Red Bulls a Óscar García en la portería. En defensa, Jeremy Márquez inicia en la lateral derecha, con Víctor Guzmán y Everardo López la pareja de centrales, y Mateo Chávez de inicio por la banda izquierda. En el centro del campo, juegan Obed Vargas, Denzell García y Álvaro Fidalgo.

En la delantera, Isaías Violante tendrá su primer partido con la Selección Mexicana. El jugador del América irá por uno de los extremos, con Orbelín Pineda del otro costado, dejando a Germán Berterame como único centro delantero en lo que sería un 4-3-3 para el segundo partido de Rafa Márquez como entrenador de la selección mayor.

Alineación confirmada de México ante Peru. | Claro Sports.

Jeremy Márquez y su primera titularidad en partido oficial con México

Entre las novedades en el XI de Rafa Márquez está también Jeremy Márquez. El jugador de Cruz Azul será titular por primera ocasión en un juego ‘oficial’. Muy técnicamente tiene ya tres compromisos con el tricolor, perosus primeros dos juegos fueron ante clubes sudamericanos, además de que jugó 16 minutos ante Colombia.

Márquez debutó con la Selección Mexicana entrando de cambio el 16 de enero de 2025 contra el Inter de Porto Alegre. El 21 de enero de ese año fue titular el 21 de enero de 2025 ante River Plate en el Monumental de Nuñez, pero el partido no es considerado como oficial por la FIFA.

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Los otros jugadores que podrían debutar con la Selección Mexicana ante Perú

En la banca, Rafa Márquez podría darle su debut a dos de las promesas de las Chivas, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Los jugadores que consiguieron el boleto a LA28 con la sub 20 están entre los suplentes para el partido ante la blanquirroja, ya que no fueron llamados para el juego del último fin de semana ante Colombia, y podrían estrenarse con la selección mayor.

También están en la banca a jugadores con poco recorrido con la Selección Mexicana, como Denzell García. El jugador de Juárez debutó en enero de 2026 ante Bolivia y tuvo apenas dos minutos de actividad ante Colombia. Diego Campillo, compañero de Sandoval y Camberos en el Guadalajara, debutó en febrero de 2026 ante Islandia y en esta Fecha FIFA recibió su segundo llamado.