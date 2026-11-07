Tigres, eliminado y bajo amenaza de sanción: la alineación que prepara Vucetich ante Cruz Azul

Tigres necesita 234 minutos en los últimos dos partidos para alcanzar los 1,170 de la Regla de Menores y evitar sanción en el Apertura 2026

Tigres tiene que cumplir con la regla de menores | Imago 7

Tigres ya no tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, pero todavía tiene un objetivo pendiente antes de concluir el campeonato. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich necesita sumar 234 minutos para cumplir con la Regla de Menores y evitar una sanción de tres puntos en la clasificación general.

Con ese propósito, el entrenador universitario prepara modificaciones en su alineación para enfrentar a Cruz Azul en la jornada 16. Entre las posibles novedades aparecen los juveniles Jaidyn Contreras y Henrique Simeone, quienes podrían recibir una oportunidad como titulares.

Ambos futbolistas trabajaron durante parte de la semana con el primer equipo, por lo que tienen posibilidades de aparecer desde el arranque en el Estadio Universitario.

La eliminación matemática de Tigres cambia sus objetivos para el cierre del torneo. Ahora, el conjunto felino deberá aprovechar sus últimos dos compromisos para cumplir con los requisitos reglamentarios y, al mismo tiempo, evaluar alternativas dentro de su plantel.

¿Cuál sería la alineación de Tigres contra Cruz Azul?

Víctor Manuel Vucetich tiene prácticamente definida la alineación para enfrentar a Cruz Azul, en la que destacan dos juveniles entre los once futbolistas que podrían iniciar el encuentro.

La posible alineación de Tigres sería: Nahuel Guzmán; Jaidyn Contreras, Vladimir Loroña, Rafael Guerrero, Mauro Lainez; Henrique Simeone, César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

La principal novedad sería la presencia de Contreras y Simeone, quienes tendrían la oportunidad de sumar minutos importantes durante la recta final del campeonato.

¿Cuántos minutos le faltan a Tigres para cumplir la Regla de Menores?

Tigres necesita acumular 234 minutos adicionales para alcanzar los 1,170 exigidos por la Regla de Menores durante el Apertura 2026. De acuerdo con el registro señalado, el conjunto universitario suma actualmente 936 minutos computables, por lo que todavía tiene trabajo pendiente para alcanzar la cifra establecida.

Sin embargo, Vucetich enfrenta una limitante: el reglamento contempla un máximo de 225 minutos acumulables por partido. Por esta razón, Tigres no podría completar el requisito únicamente en su encuentro ante Cruz Azul. Incluso si consigue sumar el máximo permitido durante la jornada 16, todavía necesitaría nueve minutos adicionales en su último compromiso frente al América.

¿Qué pasa si Tigres no cumple con la Regla de Menores?

Si Tigres termina el Apertura 2026 sin alcanzar los 1,170 minutos reglamentarios, podría recibir una sanción de tres puntos en la clasificación general, conforme al supuesto de incumplimiento señalado para el torneo.

Aunque el conjunto universitario ya está eliminado de la Liguilla, perder unidades representaría un golpe adicional para una campaña en la que no consiguió competir por los primeros puestos. Por ello, la participación de los juveniles adquiere especial importancia en los dos encuentros que le restan al equipo, pues sus minutos en el terreno de juego serán determinantes para alcanzar el objetivo reglamentario.

Tigres busca cerrar el Apertura 2026 sin otra sanción

El partido frente a Cruz Azul representa una oportunidad para que Víctor Manuel Vucetich observe a los futbolistas jóvenes y avance en el cumplimiento de la Regla de Menores. La posible titularidad de Jaidyn Contreras y Henrique Simeone responde a esa necesidad, aunque los minutos que finalmente disputen dependerán de las decisiones del cuerpo técnico.

Tigres ya perdió la oportunidad de disputar la Liguilla del Apertura 2026. Ahora, el desafío inmediato de Vucetich será cumplir con los minutos reglamentarios y evitar que una temporada sin clasificación termine también con una sanción de tres puntos.