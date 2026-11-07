¿Quién fue Charles Porter, actor que interpretó al ídolo afroamericano de NASCAR, Wendell Scott? Murió a los 47 años

Porter destacó por interpretar al piloto de NASCAR en Wendell Scott: A Race Story, además de desarrollar proyectos de producción independiente y compartir parte de su experiencia con el cáncer

Tuvo participaciones en series como House y Bones | ig: blackbenchproductions

Charles F. Porter, actor y productor que interpretó al piloto de NASCAR Wendell Scott en la producción de ESPN Wendell Scott: A Race Story, murió a los 47 años. El intérprete, nacido en Oxford, Inglaterra, desarrolló una carrera en televisión y cine con participaciones en series como House y Bones, además de trabajar detrás de cámaras en proyectos de producción independiente.

La familia de Porter confirmó su fallecimiento el 4 de noviembre de 2026, después de que muriera dos días antes, el lunes 2 de noviembre, en su domicilio de Calabasas, California. Su esposa, Candice Tab-Porter, también comunicó la noticia y recordó los años que compartieron.

¿Quién fue Charles Porter y cuál fue su legado como actor?

Charles Frederick Porter nació el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos. Antes de dedicarse a la actuación, estudió en la Universidad de Duke, donde practicó fútbol americano como ala defensiva. Una lesión terminó con sus aspiraciones de llegar a la NFL y posteriormente comenzó su camino en la actuación.

Su carrera frente a las cámaras comenzó en los primeros años de la década de 2000 y tuvo participaciones en producciones como The Parkers, Close to Home, Without a Trace, Bones y House. También apareció en películas como Peppermint y Holla. Además de actuar, Porter creó Black Bench Productions, compañía desde la que participó en proyectos cinematográficos independientes.

Como productor participó en trabajos como A Miracle Before Christmas, Christmas Angel y Finding Faith, estrenada en 2025. También escribió poesía y utilizó sus experiencias personales para compartir parte de su proceso de vida y su relación con el cáncer.

¿De qué murió Charles Porter a los 47 años y quién lo confirmó?

Charles Porter murió debido a complicaciones relacionadas con un linfoma de Hodgkin en etapa 4, enfermedad que le fue diagnosticada en 2010. A partir de entonces enfrentó distintos tratamientos y recaídas durante años. Su familia confirmó el fallecimiento y señaló que ocurrió el 2 de noviembre en Calabasas.

Uno de los procedimientos a los que se sometió fue un trasplante de células madre en 2011. Sin embargo, el cáncer reapareció en tres ocasiones y Porter continuó con tratamientos, incluida quimioterapia. En enero de 2022 recibió una terapia CAR-T, una modalidad de inmunoterapia que utiliza células del propio paciente para identificar y atacar células cancerosas. Según relató posteriormente, ese procedimiento le permitió alcanzar una remisión completa por primera vez en seis años.

En 2023, el actor habló sobre las consecuencias que el proceso había tenido en su vida. Porter explicó que atravesar el cáncer le había provocado distintas emociones y también modificó su manera de valorar el tiempo y las experiencias cotidianas. Su enfermedad acompañó buena parte de su trayectoria profesional hasta su fallecimiento a los 47 años.

¿A qué famoso piloto de NASCAR interpretó Charles Porter?

Uno de los papeles más vinculados con el deporte en la carrera de Charles Porter fue el de Wendell Scott, piloto que hizo historia en NASCAR como el primer afroamericano en ganar una carrera de la categoría Cup. Porter protagonizó en 2011 la producción de ESPN Wendell Scott: A Race Story, centrada en la trayectoria del corredor.

Scott compitió en una época en la que enfrentó las barreras raciales presentes en el automovilismo estadounidense y terminó convirtiéndose en una figura dentro de la historia de NASCAR. Para Porter, interpretar al piloto representó una conexión entre su carrera como actor y su pasado ligado al deporte. Con su muerte, además de su trabajo en televisión y cine, queda como parte de su trayectoria aquella interpretación de Wendell Scott, uno de los nombres vinculados con la integración racial de NASCAR.