Rafa Márquez visita Verde Valle y se reúne con Chivas antes de su debut con México

El técnico del Tricolor continúa su acercamiento con los clubes de Liga MX antes de iniciar su proceso ante Colombia el próximo 26 de septiembre

Rafael Márquez continúa con el recorrido que emprendió por los clubes de la Liga MX como parte de su nueva etapa al frente de la Selección Mexicana. Este miércoles 9 de septiembre, el técnico nacional visitó las instalaciones de Verde Valle para reunirse con integrantes de Chivas y conocer de cerca el trabajo del conjunto rojiblanco.

La visita se produjo un día después de que Márquez acudiera a la Academia Aga del Atlas, primera parada de una gira con la que pretende mantener comunicación con directivos, cuerpos técnicos y futbolistas de los 18 equipos del fútbol mexicano. Durante su estancia con los rojinegros también observó parte del trabajo del plantel dirigido por Hernán Crespo.

En esta ocasión tocó el turno al equipo encabezado por Gabriel Milito. El encuentro también significó un reencuentro entre dos excompañeros, pues Márquez y el entrenador argentino coincidieron como futbolistas durante su etapa en el Barcelona. Ahora ambos vuelven a encontrarse desde funciones distintas dentro del fútbol mexicano.

Márquez acudió acompañado por integrantes de la estructura de selecciones nacionales, entre ellos Duilio Davino, mientras que por parte de Chivas la comitiva fue recibida por la directiva encabezada por Alejandro Manzo. El seleccionador ha comenzado así un proceso de comunicación directa con los clubes antes de conformar sus primeras convocatorias.

Uno de los temas alrededor de esta primera concentración será la disponibilidad de futbolistas de la Liga MX. Para el encuentro de debut contra Colombia, la Federación Mexicana de Fútbol estableció un máximo de dos convocados por club debido a que el partido coincidirá con la jornada 10 del Apertura 2026, medida que busca reducir el impacto sobre los equipos del campeonato nacional.

Márquez dejó las instalaciones de Verde Valle sin ofrecer declaraciones. Con sus visitas a Atlas y Chivas completó las primeras escalas de un recorrido que continuará por el resto de los clubes, mientras se acerca su primera concentración como responsable del Tricolor.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana?

El estreno de Rafael Márquez en el banquillo de México está programado para el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Tres días después, el Tricolor enfrentará a Perú en Harrison, Nueva Jersey. La gira continuará el 3 de octubre contra Estados Unidos en Glendale, Arizona, y terminará el 6 de octubre frente a Chile en Los Ángeles.

El partido ante Colombia marcará oficialmente el comienzo del ciclo de Márquez como entrenador de la selección mayor, después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026. La Federación Mexicana de Fútbol lo designó como nuevo seleccionador el pasado 8 de julio, con la mirada puesta en el proceso hacia 2030.

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