Grefg cierra La Velada del Año VI con triunfo ante IlloJuan; RoRo vence a Rivers con polémica decisión

La mexicana peleó bajo condiciones adversas debido a la careta usada por su rival. Aún así llegó al tercer asalto con vida y con amplias opciones del triunfo

El evento concluyó hasta las 3:00 horas en Sevilla | @infoLaVelada

La Velada del Año VI cerró su jornada en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, con el triunfo de Grefg sobre IlloJuan por decisión dividida. El combate estelar llegó hasta las tarjetas después de tres asaltos en los que ambos intercambiaron golpes, ajustaron su estrategia y mantuvieron la pelea abierta hasta el sonido de la campana.

IlloJuan tomó la iniciativa durante el primer episodio, en el que consiguió abrir la defensa de Grefg y conectar al rostro. El español respondió con combinaciones y buscó aprovechar los espacios que aparecían cuando su rival avanzaba. El intercambio dejó el resultado sin una tendencia definida al finalizar el asalto inicial.

Grefg modificó su planteamiento en el segundo round. Utilizó desplazamientos laterales, obligó a IlloJuan a recorrer el cuadrilátero y lanzó combinaciones mientras su oponente intentaba reducir la distancia. En los segundos finales, IlloJuan lo llevó hacia las cuerdas, pero la campana detuvo la acción antes de que pudiera extender el ataque.

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El tercer asalto mantuvo el intercambio. IlloJuan llevó a Grefg hacia una esquina, aunque no logró conectar con continuidad. Grefg abrió la guardia de su rival y respondió con golpes al rostro. Los dos llegaron con desgaste al cierre y utilizaron los últimos segundos para buscar la diferencia. Los jueces entregaron una decisión dividida a favor de Grefg, quien se quedó con el último cinturón de la noche.

En la pelea previa, Plex derrotó por decisión unánime a Fernanfloo. Desde el primer round, el español controló la distancia mediante su juego de piernas y el alcance de sus brazos. Fernanfloo intentó avanzar, pero encontró respuestas cada vez que buscó entrar en la zona de golpeo.

Durante el segundo episodio, el creador salvadoreño acortó la distancia con la intención de cambiar el desarrollo del combate. Plex mantuvo su plan y conectó en varias ocasiones antes de salir de la zona de intercambio. Esa dinámica continuó hasta el final del round y le permitió conservar el control de la pelea.

Acaba el combate entre Fernanfloo y Plex.



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Plex marcó la diferencia en el tercer asalto con un golpe de izquierda dirigido al cuerpo. El impacto obligó al réferi a realizar un conteo sobre Fernanfloo, situación que se repitió minutos después. El salvadoreño continuó en pie y terminó el combate, pero los jueces entregaron la victoria a Plex.

Finalmente, en otro de los duelos esperados, RoRo también salió con el brazo en alto tras imponerse por decisión unánime a Samy Rivers. Ambas comenzaron con intercambios al rostro y movimientos constantes durante el primer round, sin que alguna consiguiera establecer una distancia de control.

En el segundo asalto, la española encontró espacios detrás de la guardia de la mexicana y logró conectar mientras su rival mantenía el ritmo de ataque. Las dos continuaron intercambiando golpes, con avances y retrocesos que mantuvieron el resultado sujeto a la valoración de los jueces.

Acaba el combate entre Samy Rivers y RoRo.



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Rivers presionó durante el tercer round y consiguió que RoRo diera varios pasos hacia atrás. La española recurrió al amarre para detener algunos ataques y después volvió al intercambio. La campana puso fin al combate y los jueces otorgaron la decisión unánime a RoRo, con lo que concluyó una de las peleas más esperadas en la cartelera de La Velada del Año VI.

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