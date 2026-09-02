¡Se diluye el tricampeón! El América poco a poco se despide de los hombres que hicieron historia en torneos cortos  

Con la salida de Sebastián Cáceres, pocos son los elementos que sobreviven en Coapa que lograron el hito en la Liga MX

Cáceres, uno de los elementos que sabe lo que es ser tricampeón con América |Imago7

Las Águilas del América lograron hace pocos semestres hacer historia dentro del fútbol mexicano, esto tras conquistar el tricampeonato en la Liga MX. Los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se pintaron de color azulcrema, gracias al rendimiento de los capitalinos dirigidos entonces por el técnico brasileño, André Jardine.

Grandes nombres que fueron parte de la plantilla tricampeona se quedaron grabados en la memoria de los aficionados azulcremas por lo hecho en las finales ante Tigres, Cruz Azul y Monterrey, respectivamente. Sin embargo, esa misma afición hoy ve con nostalgia cómo cada uno de los protagonistas continúa su carrera lejos de las puertas de Coapa. El uruguayo Sebastián Cáceres se acaba de convertir en el último ejemplo de ello tras darse a conocer su llegada al Celta de Vigo.

Los que se fueron

Antes de la salida del defensa charrúa, el americanismo había recibido un duro golpe con la marcha de Álvaro Fidalgo, mediocampista que llegó siendo un total desconocido, pero que se convirtió en una pieza importante en el medio campo e inamovible en el once de Jardine. América, equipo caracterizado por contar con elementos de personalidad y presencia ofensiva, vio cómo un jugador joven con temple, inteligencia y serenidad poco a poco se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos por la afición.

Fidalgo enamoró con su desempeño en mediocampo | Imago7

A su salida se sumó la despedida de Jonathan dos Santos, otro elemento importante dentro del medio campo. El canterano del Barcelona parecía que no podría entregar más en su carrera tras llegar procedente de Los Angeles Galaxy, pero logró tener un segundo aire, consolidarse en la media cancha junto a Fidalgo y convertirse en un apoyo para la ofensiva azulcrema durante el periodo en el que el equipo consiguió el tricampeonato.

Otras de las figuras que dijeron adiós tras la conquista del tricampeonato fueron Diego Valdés y Richard Sánchez. El atacante chileno y el mediocampista paraguayo aportaron goles determinantes durante su etapa con América y también consiguieron volverse estandartes en las plantillas de cada uno de los semestres en los que se abrieron las vitrinas.

André Jardine dice adiós al América después de tres años | Imago7

Por último, pero no menos importante, está el propio técnico André Jardine, quien puso punto final a su etapa con América y al fútbol mexicano. El entrenador brasileño, al igual que Fidalgo, llegó en medio de un ambiente de incertidumbre, ya que no era una de las primeras opciones para tomar el cargo. Sin embargo, sus resultados respaldaron el proyecto y terminó por convertirse en uno de los técnicos con más títulos en la historia de las Águilas.

Los que siguen

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Henry Martín

Mención especial merecen elementos como Miguel Layún, Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Luis Fuentes e Igor Lichnovsky, jugadores que no terminaron por formar parte de la plantilla tricampeona, pero que fueron fundamentales en la consecución de alguno de los títulos.

Layún, en su papel de capitán del equipo, optó por el retiro una vez conseguida la primera corona, mientras que Fuentes hizo lo propio tras la consecución del bicampeonato. ‘Cabecita’ emprendió su aventura fuera de México después del primer título, mientras Quiñones se marchó a Arabia Saudita después del segundo cetro. Ambos, en su momento, dejaron un hueco difícil de llenar en la delantera.

Quiñones se fue de México como campeón con el América | Imago7

Finalmente, Lichnovsky fue parte de la defensa durante los primeros dos títulos, pero las lesiones le impidieron estar en el campo durante el semestre en el que América consiguió la tercera estrella. El andino llegó a reforzar la zaga en un momento en el que el club llegó a adolecer dicha posición y logró dejar buenas sensaciones.

De esta manera, con el paso del tiempo, América poco a poco se despide de los jugadores que ayudaron a ampliar su palmarés y que fueron parte de una de las etapas más importantes de la institución en los últimos años.

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