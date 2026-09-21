Senado prepara iniciativa de ley para regular ascenso y descenso en el fútbol mexicano

Legisladores buscan incorporar el mérito deportivo a la legislación y abrir la discusión sobre la movilidad entre categorías

El Congreso entra al debate por el ascenso y descenso de la Liga MX. | Imago 7

La discusión sobre el ascenso y descenso en el fútbol mexicano llegó al Senado de la República, donde legisladores preparan una iniciativa para incorporar el mérito deportivo dentro de la legislación nacional. El planteamiento se presentó este lunes 21 de septiembre durante el conversatorio “Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”.

Durante el encuentro participaron representantes de clubes de la Liga de Expansión MX, futbolistas, abogados, periodistas y legisladores. El objetivo fue revisar las consecuencias deportivas, laborales, económicas y jurídicas que ha tenido la eliminación de la movilidad entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, adelantó que su grupo parlamentario presentará una propuesta para incluir el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. La intención es que la legislación contemple mecanismos de ascenso y descenso entre categorías, aunque el contenido final de la iniciativa todavía deberá conocerse cuando sea presentado formalmente.

El legislador precisó que la propuesta no busca que el Congreso determine qué equipos deben ascender o descender ni que administre las competencias profesionales. El planteamiento pretende establecer un marco legal alrededor de la competencia y la movilidad deportiva, mientras las federaciones mantendrían sus facultades para organizar los torneos dentro de las disposiciones aplicables.

📷 Senadores y especialistas intercambian opiniones sobre las oportunidades que ofrece el deporte en nuestro país, así como los retos a los que se enfrenta. https://t.co/ZfkCjXywqM pic.twitter.com/Jn9Zzi57gc — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2026

¿Por qué el Senado analiza el ascenso y descenso de la Liga MX?

El sistema de ascenso y descenso fue suspendido en 2020 por un periodo de seis temporadas, como parte de las medidas adoptadas para la reestructuración financiera de la entonces recién creada Liga de Expansión. Durante ese periodo, los clubes ubicados en las últimas posiciones de la tabla de cocientes de Primera División pagaron multas económicas en lugar de perder la categoría.

Para la temporada 2026-2027, el reglamento mantuvo cerrado el intercambio deportivo entre divisiones. Los clubes de Liga MX no pueden descender y los de Expansión no tienen acceso a Primera División únicamente mediante sus resultados en la cancha. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX también presentaron en agosto un nuevo modelo que contempla posibles mecanismos de acceso bajo determinados requisitos.

En ese contexto, clubes como Cancún FC, Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas han realizado acciones para solicitar el regreso de la movilidad entre categorías. Parte de la controversia también llegó al terreno jurídico mediante recursos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y un juicio de amparo que busca analizar disposiciones del reglamento de la FMF.

FMF y Liga MX no acudieron al foro del Senado

De acuerdo con los organizadores, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, recibieron invitaciones para participar en el conversatorio, pero no acudieron. En su lugar, la discusión reunió a integrantes de clubes de Expansión y representantes de distintos sectores relacionados con el fútbol.

La discusión ocurre además mientras la Comisión Nacional Antimonopolio mantiene abierta una investigación sobre posibles prácticas monopólicas relativas dentro del mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado. La apertura del expediente no implica que exista una infracción ni determina responsabilidades; la autoridad deberá analizar la información antes de llegar a una conclusión.

Por ahora, el ascenso y descenso no ha regresado a la Liga MX. La siguiente etapa será la presentación formal de la iniciativa y su eventual discusión legislativa. Para que una modificación de ley tenga efectos, tendría que superar el proceso correspondiente en el Congreso; el foro celebrado este lunes, por sí mismo, no modifica el reglamento vigente del fútbol mexicano.

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