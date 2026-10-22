¡Pumas, furioso! Solari cuestiona el penal y la expulsión ante Santos: “Lo de hoy fue escandaloso”

El técnico de Pumas cuestionó el penal y la expulsión de Nathan Silva ante Santos y aseguró que nunca vivió algo similar en 20 años

Pumas terminó con una derrota 2-0 ante Santos Laguna el duelo de la jornada 13 del torneo Apertura 2026 en el estadio Corona TSM, pero para Esteban Solari el resultado quedó marcado desde el comienzo por las decisiones arbitrales de Guillermo Pacheco Larios. Un penal señalado apenas al minuto de juego y la expulsión de Nathan Silva condicionaron al conjunto universitario durante prácticamente todo el encuentro.

El técnico argentino no ocultó su molestia después del partido y aseguró que lo ocurrido en el Estadio Corona superó situaciones que había vivido durante su trayectoria profesional. Solari calificó de “escandaloso” el arbitraje de Pacheco y señaló que las decisiones terminaron por afectar el trabajo que Pumas había preparado durante la semana.

“Para mí resulta muy difícil hablar de fútbol hoy, porque todo el trabajo táctico semanal quedó opacado. Lo de hoy resulta escandaloso, sinceramente. Jamás me tocó vivir algo así en 20 años de trayectoria profesional”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Solari cuestiona el penal y la expulsión de Nathan Silva

La jugada que detonó el reclamo de Pumas ocurrió prácticamente en el arranque. Santos tuvo un penal a favor y Nathan Silva fue expulsado, una combinación que dejó a los universitarios con 10 jugadores durante por más de 90 minutos de juego.

El entrenador sostuvo que el brasileño no debió recibir la tarjeta roja y señaló que el defensor también quedó frustrado después de la determinación. Solari cuestionó la decisión y puso sobre la mesa las herramientas que existen actualmente para revisar este tipo de acciones.

“Está como todos nosotros, frustrado por esta situación… Pensamos que él no debió haber sido expulsado en esta jugada”, señaló el técnico.

Silva realizó la infracción apenas a los 55 segundos | Imago7

Solari: “Estamos en un futbol de élite”

La molestia de Solari no se limitó a la expulsión. El entrenador consideró que Pumas quedó condicionado para competir en igualdad de circunstancias y cuestionó que situaciones de este tipo ocurran dentro de un futbol que cuenta con herramientas tecnológicas para revisar las jugadas.

“Tenemos muchas herramientas hoy en día. Hay que tratar de utilizarlas bien. Lamentablemente hoy salimos perjudicados”, señaló el argentino, quien aseguró que el club valorará la opción de apelar la expulsión para contar con el jugaro en su siguiente encuentro.

“Eso veremos que sea algo del club y de vuelta hoy hay muchas herramientas y hay que usarlas bien. Hoy salimos perjudicados y me duele mucho no competir de la manera que queríamos”, afirmó Solari.

El técnico también destacó la respuesta de sus futbolistas después de quedarse con un hombre menos. Solari valoró el esfuerzo del plantel para mantener el orden durante el resto del encuentro y resaltó la actitud mostrada pese a las circunstancias. “Rescato el esfuerzo de los jugadores porque jugamos 105 minutos y destaco el temple. No pudimos dar vuelta al resultado, pero el equipo se brindó al máximo”, explicó.

Para Solari, esa respuesta fue uno de los aspectos que rescató de una noche en la que Pumas perdió terreno en la pelea por la Liguilla. El entrenador reconoció la frustración por el resultado, pero también destacó la disposición de sus jugadores para afrontar el encuentro con un elemento menos.