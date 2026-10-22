¿Un acordeón en la camiseta? Rayados revive los diseños más extravagantes de la Liga MX

Monterrey presentó una camiseta inspirada en la música norteña y se suma a los equipos que han utilizado videojuegos, tradiciones y símbolos culturales en sus uniformes

Las camisetas exóticas dominan la Liga MX | Claro Sports

Las camisetas de fútbol no siempre responden a los colores y diseños que han identificado históricamente a los clubes. En los últimos años, varios equipos de la Liga MX han presentado uniformes inspirados en videojuegos, instrumentos musicales, personajes de televisión y festividades mexicanas, con propuestas que han transformado las terceras equipaciones en un espacio para experimentar con elementos ajenos a los terrenos de juego.

El ejemplo más reciente es el de Rayados de Monterrey, que presentó una camiseta inspirada en un acordeón, instrumento representativo de la música norteña. Su lanzamiento permite recordar otros diseños que se alejaron de las indumentarias tradicionales, desde la colaboración de seis clubes mexicanos con Call of Duty hasta los homenajes a Don Ramón, la charrería, el Día de Muertos y el Cerro de la Silla.

Rayados 2026: un acordeón convertido en camiseta

Monterrey presentó oficialmente el 21 de octubre su uniforme alternativo para la temporada 2026-2027, denominado “El Jersey de la Gente”. La indumentaria conserva una combinación de blanco y azul, pero incorpora un patrón geométrico inspirado en un acordeón, uno de los instrumentos relacionados con la música norteña. El diseño pertenece a Juan Calderón, aficionado que ganó una convocatoria organizada por Rayados y Puma en la que participaron más de 2,500 propuestas. Por primera vez en la historia del club, un seguidor fue responsable del diseño de una camiseta oficial.

Chivas 2026: una camiseta inspirada en el traje de charro

Chivas Vs Necaxa, en vivo | Imago7

El Guadalajara también recurrió a las tradiciones mexicanas para desarrollar su tercera equipación de la temporada 2026-2027. Chivas presentó el 15 de octubre una camiseta negra con detalles dorados inspirada en la charrería, con un patrón gráfico que recuerda los cinturones piteados y que recorre el pecho y las mangas. El uniforme, elaborado por Nike, incorpora un escudo de 1908 con las letras C y G entrelazadas, además de una tipografía exclusiva para los nombres y números de los futbolistas. La propuesta forma parte de la campaña Herencia Sagrada.

Necaxa 2023: Don Ramón recibe un homenaje en su camiseta

Uno de los lanzamientos que vinculó el fútbol con la televisión mexicana ocurrió en el Clausura 2023. Necaxa presentó una tercera camiseta de edición limitada en homenaje a Ramón Valdés, el actor que interpretó a Don Ramón en El Chavo del Ocho. El personaje mantenía una relación con el equipo, al que apoyaba dentro de la serie y fuera de la pantalla.

La presentación incluyó un video animado en el que Don Ramón aparecía con una radio y posteriormente lavaba el uniforme del equipo. Pirma fabricó solamente mil piezas de esta edición especial, que formó parte de las actividades del centenario del conjunto de Aguascalientes. El lanzamiento conectó la historia de los Rayos con uno de los personajes de la televisión mexicana.

El Jersey de Don Ramon | Rafael Vadillo

Call of Duty 2023: seis equipos de la Liga MX llevan los videojuegos a sus uniformes

En noviembre de 2023, Charly y Call of Duty anunciaron una colaboración para celebrar los 20 años de la franquicia de videojuegos, con seis camisetas especiales destinadas a Atlas, León, Santos Laguna, Tijuana, Pachuca y Querétaro. Los diseños podían utilizarse durante el cierre del Apertura 2023, aunque estaban pensados principalmente para el Clausura 2024. Cada equipo recibió una propuesta relacionada con personajes, escenarios o elementos gráficos de la saga.

Atlas: recibió una camiseta azul grisácea inspirada en Simon “Ghost” Riley, personaje de Modern Warfare. La indumentaria incorporó su imagen y referencias gráficas a Ghost.

recibió una camiseta azul grisácea inspirada en Simon “Ghost” Riley, personaje de Modern Warfare. La indumentaria incorporó su imagen y referencias gráficas a Ghost. Xolos de Tijuana: presentó una camiseta negra con una calavera como elemento principal, acompañada de una X que vinculaba la identidad del club con el videojuego.

presentó una camiseta negra con una calavera como elemento principal, acompañada de una X que vinculaba la identidad del club con el videojuego. León: utilizó un diseño de camuflaje urbano en tonos verde olivo y café, inspirado en la estética militar de Modern Warfare.

utilizó un diseño de camuflaje urbano en tonos verde olivo y café, inspirado en la estética militar de Modern Warfare. Santos Laguna: apostó por tonos arena y referencias al desierto de Coahuila, además de elementos relacionados con la portada de Modern Warfare II.

apostó por tonos arena y referencias al desierto de Coahuila, además de elementos relacionados con la portada de Modern Warfare II. Pachuca: recibió una camiseta azul con un patrón topográfico inspirado en los mapas y las operaciones de reconocimiento de terreno presentes en el videojuego.

recibió una camiseta azul con un patrón topográfico inspirado en los mapas y las operaciones de reconocimiento de terreno presentes en el videojuego. Querétaro: incorporó gráficos relacionados con las miras utilizadas en el videojuego, una referencia a la precisión de los disparos y a su faceta competitiva.

Los videojuegos también llegaron | Charly

La colección también incluyó elementos conmemorativos del vigésimo aniversario de Call of Duty y códigos QR que permitían acceder a contenido relacionado con la franquicia. Con esta colaboración, los clubes extendieron su presencia comercial hacia el público de los videojuegos.

Puebla 2024: papel picado y cempasúchil por el Día de Muertos

El 31 de octubre de 2024, Puebla presentó un tercer uniforme inspirado en una de las celebraciones más representativas de México. La Franja utilizó una camiseta verde fosforescente con una banda azul y motivos relacionados con el papel picado y la flor de cempasúchil. La indumentaria, elaborada por Pirma, también recuperó elementos de la artesanía de San Salvador Huixcolotla, municipio poblano reconocido por la elaboración de papel picado. El diseño fue presentado mediante una campaña con personajes caracterizados como catrines.

Pumas 2025: el homenaje al portero Olaf Heredia

Pumas recuperó parte de su historia para desarrollar la tercera equipación de la temporada 2025-2026. El uniforme de la colección Total 90 utilizó una base verde, mangas azules y detalles blancos, en referencia a los colores de las instalaciones de Cantera y a una indumentaria que utilizó el exportero Olaf Heredia durante la década de los ochenta. Nike recuperó esa combinación para una camiseta que se alejó del tradicional azul y oro del conjunto universitario.

Rayados 2025: el Cerro de la Silla llega al Mundial de Clubes

El Jerser de Rayados en el Mundialito | @Rayados

Antes de presentar su camiseta inspirada en un acordeón, Monterrey llevó uno de los símbolos de Nuevo León a una colección internacional. Para el Mundial de Clubes 2025, Puma y KidSuper desarrollaron un uniforme que representaba el Cerro de la Silla mediante trazos de acuarela. La propuesta formó parte de una colaboración en la que el artista reinterpretó elementos relacionados con la identidad de distintos clubes, con el paisaje regiomontano como protagonista de la indumentaria de Rayados.

Tigres 2024: el rojo del Volcán rompe con la tradición

Tigres 2024: el rojo del Volcán rompe con la tradición | Tigres

En enero de 2024, Tigres presentó una tercera camiseta que sustituyó sus habituales colores amarillo y azul por una combinación de rojo y negro. El diseño de Adidas estuvo inspirado en la lava y el magma del Estadio Universitario, conocido como el Volcán, con patrones que buscaban representar la intensidad asociada al inmueble. La indumentaria también incorporó materiales reciclados, entre ellos Parley Ocean Plastic, como parte de la propuesta de fabricación de la marca.

Atlético de San Luis 2024: un uniforme dividido entre azul y oro

Atlético de San Luis decidió recuperar parte de la historia futbolística de su ciudad para la temporada 2024-2025. El club presentó una camiseta alternativa dividida verticalmente en azul y oro, una combinación que recordó los colores utilizados por equipos potosinos de otras épocas.

La indumentaria, elaborada por Sporelli, también tomó como referencia el escudo del estado y de la capital, donde aparece la figura de San Luis Rey de Francia. El diseño sustituyó las tradicionales franjas rojiblancas por una división de colores y un escudo alternativo, con el objetivo de representar la identidad local mediante una propuesta diferente a la habitual.

Pachuca 2020: el cempasúchil toma el lugar del azul

En octubre de 2020, los Tuzos participaron en una colección de Charly inspirada en el Día de Muertos. Pachuca presentó una camiseta naranja con detalles negros, basada en la flor de cempasúchil, uno de los elementos más representativos de las ofrendas mexicanas.

El uniforme se alejó del tradicional azul y blanco del conjunto hidalguense para incorporar colores y texturas relacionados con la festividad. La propuesta formó parte de una colección en la que distintos equipos mexicanos desarrollaron diseños vinculados con las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Xolos 2020: Xólotl y Mictlantecuhtli llegan al uniforme fronterizo

Tijuana también participó en la colección conmemorativa del Día de Muertos de 2020. Los Xolos presentaron una camiseta roja con una calavera y referencias a Xólotl y Mictlantecuhtli, figuras relacionadas con la mitología mexica y el mundo de los muertos.

El diseño combinó la identidad del equipo fronterizo con símbolos prehispánicos, una propuesta que mantuvo el rojo característico del club, pero incorporó elementos gráficos diferentes a los habituales en sus uniformes.

Querétaro 2020: las catrinas llegan a la camiseta de Gallos Blancos

Gallos Blancos también recurrió al Día de Muertos para presentar una indumentaria alternativa en 2020. La camiseta de Querétaro incorporó figuras de catrinas en tonos morados, inspiradas en las representaciones de la muerte asociadas con el trabajo del grabador mexicano José Guadalupe Posada.

El uniforme conservó elementos de la identidad del equipo, pero añadió ilustraciones que ocuparon una parte importante del diseño. La propuesta fue presentada bajo el concepto de la Dama de la Muerte, dentro de una colección conmemorativa compartida con otros clubes de la Liga MX.

Atlas 2020: una camiseta inspirada en las calaveritas de azúcar

Antes de colaborar con Call of Duty, el Atlas ya había participado en una colección que se alejaba de sus tradicionales colores rojo y negro. En 2020, los rojinegros presentaron una camiseta gris oscuro inspirada en las calaveritas de azúcar, uno de los elementos asociados con las ofrendas del Día de Muertos.

El diseño incorporó gráficos relacionados con estos dulces tradicionales y mantuvo referencias a la identidad del club. La indumentaria formó parte de la colección especial desarrollada por Charly para distintos equipos del fútbol mexicano.

Pumas 2018: una calavera formada con el escudo universitario

Uno de los antecedentes de los uniformes conmemorativos del Día de Muertos ocurrió en octubre de 2018. Pumas y Nike presentaron una camiseta dorada con dos huesos cruzados debajo de la tradicional cabeza del puma, una composición que formaba la imagen de una calavera.

La indumentaria fue concebida como un homenaje a las figuras históricas del club y estaba dirigida principalmente a los aficionados. Aunque el diseño no fue registrado como uniforme oficial de partido en la Liga MX, se convirtió en una de las propuestas especiales de la institución por incorporar elementos relacionados con la celebración mexicana.

¿Por qué los equipos de la Liga MX presentan uniformes tan diferentes?

Las terceras equipaciones y las colecciones conmemorativas permiten a los clubes desarrollar diseños que no necesariamente mantienen las combinaciones de colores de sus uniformes habituales. Las colaboraciones con videojuegos, los homenajes a personajes de televisión y las referencias a tradiciones regionales se han convertido en recursos para crear camisetas con una identidad distinta, dirigidas tanto a los aficionados como al mercado de artículos deportivos.

La camiseta del acordeón de Monterrey representa uno de los ejemplos recientes de esta tendencia. Instrumentos musicales, trajes de charro, calaveras, paisajes, personajes de televisión y videojuegos han encontrado espacio en los uniformes del fútbol mexicano, mediante propuestas que incorporan elementos culturales y comerciales a la imagen de los equipos.

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