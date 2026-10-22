¿Era penal y roja para Nathan Silva? Roberto García Orozco aclara la polémica del Santos vs Pumas

El exárbitro sostuvo que la falta de Nathan Silva impidió una ocasión manifiesta de gol y justificó ambas sanciones

La expulsión de Nathan Silva apenas a los 55 segundos del partido entre Santos Laguna y Pumas desató una controversia sobre las decisiones arbitrales en la Liga MX. El defensa brasileño recibió la tarjeta roja directa después de un contacto sobre Ezequiel Bullaude dentro del área, una acción que también derivó en un penal a favor de los Guerreros. Roberto García Orozco, exárbitro mexicano y analista arbitral, respaldó la decisión de Guillermo Pacheco Larios y explicó por qué la jugada cumplía con los requisitos reglamentarios para sancionar ambas infracciones.

El partido de la jornada 13 del Apertura 2026 terminó con victoria de Santos Laguna por 2-0 sobre Universidad Nacional, gracias a dos anotaciones desde el punto penal. La primera, convertida por Eduardo Aguirre al minuto seis, se originó en la falta de Silva, mientras que la segunda llegó tras una mano de Rubén Duarte dentro del área universitaria. Aunque las decisiones provocaron protestas del conjunto auriazul, García Orozco consideró que el árbitro aplicó correctamente el reglamento y calificó su actuación con ocho puntos.

García Orozco respalda la expulsión de Nathan Silva: ¿por qué fue penal y tarjeta roja?

“Una jugada que dividió muchas opiniones. En mi percepción, me parece que la decisión que toma Guillermo Pacheco es correcta, apegada al reglamento. Primero, me parece que el gesto técnico de Bullaude, que ya va prácticamente con el control o la probabilidad de controlar el balón, también le da la oportunidad de disparar al arco. Creo que Nathan Silva se equivoca. Sí es un pequeño contacto, vemos cómo con el antebrazo empuja por la espalda a su adversario. Esto lo observa Pacheco y sanciona el tiro penal. En cuanto a la tarjeta roja, hay dos acciones donde no hay tentativa de jugar el balón dentro del área que tienen que ser expulsión: una es empujar a su adversario y la otra es sujetarlo. Mientras exista tentativa de jugar el balón, esto es una disputa; ahí la sanción disciplinaria, aunque sea una oportunidad manifiesta de gol, baja de tarjeta roja a amarilla. En mi opinión están bien sancionados el tiro penal y la tarjeta roja”, explicó García Orozco.

La explicación del exsilbante se sustenta en la regla 12 de la International Football Association Board (IFAB), que establece las sanciones correspondientes cuando un jugador impide una oportunidad manifiesta de gol. Si la infracción ocurre dentro del área y existe una disputa legítima por el balón, la expulsión puede reducirse a una tarjeta amarilla cuando se concede penal. Sin embargo, si el defensor empuja, sujeta o comete una falta sin posibilidad de disputar la pelota, corresponde mostrar la tarjeta roja, siempre que se cumplan los criterios para determinar una oportunidad manifiesta de anotación.

Las cuatro razones por las que Nathan Silva debía ser expulsado, según García Orozco

“Hay cuatro consideraciones de oportunidad manifiesta de gol. Una, y la más importante, es el control o la probabilidad de controlar el balón; la dirección, la distancia y el número de jugadores defensores. En este caso considero que prácticamente cumplía al 100% con las cuatro consideraciones. Me parece que el balón se va abriendo un poco, pero creo que es una decisión acertada por parte de Guillermo Pacheco, porque el jugador también tiene la oportunidad, por su gesto técnico, de que el balón le quede a modo para patear al arco. Sería un tiro que iría directamente a la portería de Keylor Navas. Me parece que cumple con las cuatro consideraciones, por eso se toma la decisión de mostrar la tarjeta roja a Nathan Silva”, detalló el analista.

El punto central de la controversia fue determinar si Bullaude tenía posibilidades reales de controlar el balón y disparar a portería antes de recibir el contacto. Aunque la trayectoria de la pelota se dirigía ligeramente hacia un costado, García Orozco sostuvo que esa circunstancia no eliminaba la oportunidad manifiesta de gol. El analista también señaló que el contacto con el antebrazo de Silva fue suficiente para justificar la infracción, pese a que su intensidad generó distintas interpretaciones.

García Orozco califica con ocho a Guillermo Pacheco y respalda los dos penales

“Hoy creo que Guillermo cumple con un buen trabajo. El segundo penal en contra de Pumas también está bien marcado. Fue un partido que le exigió en cuestión disciplinaria. Hoy en el fútbol mexicano vemos demasiadas protestas, a veces también demasiado desconocimiento del reglamento y, a partir de la jornada anterior, recordemos que la tolerancia a la indisciplina es cero. Es lo que están poniendo en práctica los árbitros. Entonces, creo que hoy cumple con un buen trabajo. Me parece que un ocho es correcto para Guillermo Pacheco, teniendo una actuación que cumple con un trabajo acertado”, afirmó el exárbitro.

El segundo penal señalado contra Pumas ocurrió durante la recta final del encuentro, después de que Rubén Duarte tocara el balón con la mano dentro del área. Franco Pardo convirtió la pena máxima al minuto 80 para establecer el 2-0 definitivo. García Orozco respaldó tanto esta decisión como la expulsión de Nathan Silva, a pesar de las protestas que acompañaron el desarrollo del partido.