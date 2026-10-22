Gudiño responde y Huiqui avisa: Cruz Azul tiene una dura decisión en la portería

El técnico de La Máquina valoró la competencia interna tras vencer a Pachuca y destacó la respuesta de los futbolistas que recibieron una oportunidad

Cruz Azul consiguió una victoria 2-1 sobre Pachuca en la jornada 13 del Apertura 2026 y se mantuvo en la parte alta de la clasificación. Para Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, el resultado tuvo un valor adicional a los tres puntos: varios futbolistas respondieron cuando recibieron minutos y ampliaron las alternativas del equipo para las próximas fechas.

Huiqui reconoció que el partido ante los Tuzos fue complejo por la propuesta del rival y el peligro que generó en el tramo final, pero destacó la capacidad de sus jugadores para sostener la ventaja. El entrenador consideró que Cruz Azul salió del encuentro con más elementos capaces de aportar en el cierre del campeonato.

“Más allá de los tres puntos que se ganaron hoy, ganamos jugadores”, explicó Huiqui en conferencia de prensa, quien también resaltó el trabajo de los futbolistas que comenzaron el encuentro y de aquellos que ingresaron durante el partido.

Huiqui encuentra más opciones para el cierre

El director técnico señaló que algunos futbolistas que no habían contado con tantos minutos debido a lesiones o cargas musculares aprovecharon la oportunidad y respondieron de buena manera. Esa situación le permite contar con más alternativas mientras Cruz Azul se acerca al cierre de la fase regular.

“Los que van de inicio lo hacen bien y creo que para mí es un gran problema”, comentó Huiqui. La frase surgió al referirse a la dificultad de elegir su alineación ante la respuesta que han mostrado distintos jugadores en los últimos encuentros.

El entrenador también destacó el regreso de Rodolfo Rotondi, quien volvió a las canchas después de las molestias que había presentado. Para Huiqui, recuperar a elementos que estuvieron fuera y observar su respuesta dentro del terreno de juego fortalece al plantel.

Gudiño mantiene abierta la portería

Otro de los temas abordados por el director técnico de Cruz Azul fue la actuación de Andrés Gudiño, quien tuvo una intervención determinante cerca del final del partido ante Pachuca. El guardameta recibió la oportunidad debido a la ausencia de Kevin Mier, quien no fue convocado por una contusión.

Huiqui evitó confirmar a Gudiño como titular para los siguientes partidos y explicó que ambos porteros cuentan con las condiciones para ocupar el puesto. “Hoy lo que yo considero y lo que propuse para estos dos partidos fue que jugara Andrés también porque él tiene la capacidad para hacerlo, así como Kevin lo puede hacer sin problema”, señaló.

Huiqui explicó que la prioridad es que quien reciba la oportunidad pueda ofrecer su mejor versión y ayudar al equipo a conseguir los resultados. Por ello, la decisión sobre el guardameta para los próximos encuentros todavía está abierta.

El propósito colectivo de Cruz Azul

Huiqui también habló sobre la mentalidad que busca transmitir al grupo en esta etapa del torneo. Para el entrenador, cada jugador tiene claros los objetivos de Cruz Azul, pero estos deben convertirse en una convicción compartida dentro del vestidor.

“Cada uno de nosotros tenemos bien claros los objetivos, pero cuando el propósito se va compartiendo, el objetivo deja de ser lo único importante y el propósito se convierte justamente en una convicción de todo un equipo”, explicó.

Después de vencer a Pachuca, Cruz Azul llegó a 23 puntos y se mantiene en la parte alta del Apertura 2026. Huiqui ahora prepara al equipo para el cierre de la fase regular con el objetivo de mantenerse entre los primeros lugares y llegar a la Liguilla con un plantel que ha ampliado sus opciones.