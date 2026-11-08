Solari también apunta al arbitraje contra América: “Me queda la sensación que nos condicionó en varias jugadas”

El técnico lamentó no conseguir la victoria, pero aseguró que mientras existan posibilidades matemáticas, el conjunto universitario seguirá trabajando para buscar la clasificación a la Liguilla

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Pumas empató 2-2 ante América en el Clásico Capitalino y llegará a la última jornada del Apertura 2026 con escazas posibilidades de clasificar a la Liguilla. Esteban Solari reconoció que el equipo no comenzó el encuentro de la forma que había planeado, pero destacó la reacción después del gol tempranero y el trabajo realizado durante el segundo tiempo.

El técnico universitario explicó que Pumas logró equilibrar el partido después del 1-0 y, aunque América tuvo mayor posesión, no encontró espacios para generar ocasiones con frecuencia. “Nos acomodamos en el partido, pudimos pegar de vuelta e igualarlo y si bien no teníamos la posesión de la pelota, no sufríamos daño del rival y eso era importante”, señaló Solari.

Para el entrenador, el segundo tiempo mostró otra versión del conjunto universitario. Pumas adelantó líneas, recuperó el balón y buscó el triunfo ante un América que, de acuerdo con Solari, tuvo pocas oportunidades. “El equipo el segundo tiempo creo que se hizo cargo del partido ante un gran rival y fue a buscarlo, intentó y no dejó que el rival genere chances de gol”, explicó.

Solari lamentó que el esfuerzo no se tradujera en los tres puntos, aunque consideró que Pumas tuvo argumentos para conseguir la victoria. El técnico también agradeció el respaldo de la afición en Ciudad Universitaria y dejó claro que el equipo mantendrá el objetivo mientras las matemáticas permitan pensar en la clasificación. “Mientras tengamos chance matemática, nosotros vamos a seguir trabajando para poder clasificar”, afirmó.

Solari también cuestiona decisiones arbitrales ante América

El entrenador también se refirió a algunas decisiones arbitrales del encuentro y evitó hacer un análisis definitivo sin revisar las jugadas con mayor detenimiento. Sin embargo, señaló que hubo acciones que, desde su perspectiva, pudieron favorecer a Pumas. “A mí me queda la sensación que nos condicionó en varias jugadas y que podrían haber terminado en algo más grande”, comentó.

Entre las acciones que mencionó estuvo el gol anulado a Robert Morales, una falta señalada durante una jugada de ataque del delantero paraguayo y un posible penal a favor de Pumas antes de la pena máxima que recibió América. Sobre esta última acción, Solari fue directo: “El segundo tiempo para mí hay un penal muy claro, si me preguntas, que es antes del penal de América que nos podríamos haber ido adelante nosotros y terminó una amarilla para Pedro”.

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El técnico también reconoció que la actuación como local representa una tarea pendiente para Pumas. El equipo ha dejado puntos en Ciudad Universitaria durante el torneo y Solari consideró que esa situación explica parte del escenario actual. “Yo sí creo que este año nos ha pesado todos esos puntos que no hemos conseguido en casa para no estar clasificando hoy a los playoffs”, señaló. Sin embargo, destacó que el rendimiento ante América le dejó elementos para trabajar de cara al cierre.

Solari sostuvo que Pumas necesita mejorar sus resultados como local y vinculó esa tarea con el respaldo que ha recibido de sus aficionados. “Claramente tenemos que ser un local mucho más fuerte y eso se lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a la afición, que la verdad nos apoya constantemente”, explicó. El conjunto universitario tendrá una última oportunidad para buscar su clasificación y, mientras conserve posibilidades matemáticas, el técnico aseguró que mantendrá el trabajo para alcanzar ese objetivo.