EDC México 2027 revela su cartel: fecha, boletos y todos los DJ que estarán en el festival

Martin Garrix, Tiësto, Fatboy Slim, Dom Dolla y FISHER encabezan la edición que llegará en febrero al Autódromo Hermanos Rodríguez

Cartel completo del EDC México 2027: lista de todos los DJ | @EDC_MEXICO

EDC México 2027 ya tiene cartel oficial y comienza la cuenta regresiva para una nueva edición del Electric Daisy Carnival en la Ciudad de México. El festival volverá con tres jornadas dedicadas a la música electrónica y una programación que combina figuras internacionales, talento mexicano, presentaciones especiales y diferentes géneros dentro de la escena electrónica.

El anuncio del lineup despejó una de las principales dudas alrededor de la edición de 2027, con una lista que incluye nombres vinculados al house, techno, trance, hardstyle y otros estilos. La programación también contempla distintos formatos B2B y proyectos que regresarán al festival, además de artistas que harán su aparición dentro de uno de los encuentros de electrónica con mayor presencia en México.

Con el cartel ya publicado, las siguientes preguntas están relacionadas con las fechas del festival, la venta de boletos y los precios de los diferentes tipos de acceso. En Claro Sports te contamos cuándo comenzará la preventa, dónde se realizará EDC México 2027, cuánto cuestan los abonos y quiénes forman parte de la lista completa de artistas.

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¿Cuándo y dónde será el EDC México 2027? Fecha y sede

EDC México 2027 se realizará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El recinto volverá a recibir los escenarios y actividades del festival durante tres jornadas consecutivas dedicadas a géneros como house, techno, trance, hardstyle y otras ramas de la electrónica.

Cartel completo del EDC México 2027: lista de todos los DJ

El cartel anunciado contempla a Aaron Hibell, Adriatique, Aerea, Alarico b2b Yanamaste, All Matter b2b Moisees, Alpha 9, Alyssa Jolee, Apashe, Bad Boombox, Badwolf, Basscon, Bassrush Experience, Ben Klock b2b SHDW, Ben UFO b2b Mija, Bipolar Sunshine, Blond, Bolo, Bontan b2b Yamagucci, Brennan Heart, Bunt, Cabizbajo, Carlita, Cassian, Celice, Chasewest, Chloé Caillet b2b Job Jobse, Cloonee, Close Friends Only, Colossio, Coone, D-Sturb, Da Tweekaz, Damian Lazarus, Dash Berlin, Davyboi b2b Mika Heggemann, Dax J, Deadroom, Deborah de Luca b2b Eli Brown, Default, Discip, DJ Harvey, DJ Sash!, Dom Dolla, Dømina, Don Diablo, Dreamstate Presents, Dual Damage, Dualite, Dusky, Easttown, Elmefti, Enemix, Factory93 Presents, Fatboy Slim, Fatima Hajji, Fisher, Freebot, Fumi, Fux Beat, Fuentes Prod, Galantis, Gregorio, Gryffin b2b Odd Mob, Gudfella, Hannah Laing, HO!, Holy Priest, I Hate Models, Illenium, Insomniac Records Takeover, Interstellar Experience, Jackie Hollander, Jamback, Jenna Shaw, Jessica Audiffred, JOA, John Askew + Simon Patterson, Kayzo, Kettama, Kloud, Knolldoll, Korolova, Kuko b2b Onlynumbers, La Bad Curly, Labibe, Laidback Luke, Laszewo, Linska, Lisa Korver b2b Supergloss, Liu, Loojan, Los Dutis, Lost Frequencies, Lost Kings, Luch, Luciana, Luciano, Mandragora, Marie Vaunt, Mario Santander, Marrøn, Marsh, Marsolo, Martin Garrix, Mary Droppinz, Mella Dee, Michael Bibi, Miss K8, Murderith, Mystery Affair, NGHTMRE, Nico Moreno, NRG2000, Novah, Olisso, Omiki, Omnom b2b Walker & Royce, Omri., Øtta b2b SPFDJ, Paul van Dyk presents The Essence of Acid, Philou, Quest, Rafael, Ranger Trucco, Ray Volpe, Rayburger, Rebelion, Richie Hawtin, Rommii, Sam Blacky, Sasha & Digweed, Secret Echoes “Live”, Sequence Six, Silver Panda, Slander, Somewhen b2b Ueberrest, Sub Zero Project, Surf Mesa, Svdden Death, The Masquerade, The Rocketman, 3BallMTY, Tiësto, Time Warp Presents, Tripolism, Uberkikz, Vintage Culture, Volkoder, VTSS, WhoMadeWho, Wooli, YDG, YosoyMat, Zack Fox y Zombies in Miami.

Además de los sets individuales, el programa incluye distintas presentaciones compartidas, como Deborah de Luca b2b Eli Brown, Gryffin b2b Odd Mob, Omnom b2b Walker & Royce y Chloé Caillet b2b Job Jobse. La representación mexicana contempla nombres como Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora y Zombies in Miami.

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¡Contamos cada segundo para volver a encontrarnos en #EDCMéxico 2027! 💫 pic.twitter.com/Pl8My2ix4J — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) November 9, 2026

¿Dónde comprar y cuánto cuestan los boletos para el EDC 2027? Lista de precios

La preventa para EDC México 2027 comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, mientras que la venta general está programada para el viernes 13 de noviembre, también a las 14:00 horas. Los accesos podrán adquirirse a través de Ticketmaster.

En cuanto al precio de los abonos, habrá tres modalidades principales: Abono General por 4,811 pesos, Comfort Pass por 5,832 pesos y Abono Plus por 10,414 pesos. Las categorías ofrecen distintos niveles de acceso durante los tres días del festival y los precios pueden estar sujetos a cargos adicionales durante el proceso de compra. Por ahora no se ha dado a conocer el precio de los accesos individuales para cada día.