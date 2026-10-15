¡Árbitros contra las cuerdas! Hasta por un ‘like’ en redes podrían ser sancionados

La Comisión de Árbitros establece restricciones dentro y fuera de las canchas, en medio de las polémicas que han involucrado a silbantes como Katia Itzel García y César Arturo Ramos

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) pone límites a la actividad de sus árbitros fuera de las canchas. A partir de una serie de disposiciones establecidas por la Comisión de Árbitros, los silbantes tendrán restricciones en el uso de redes sociales, la difusión de información arbitral y su participación en partidos ajenos a las competencias oficiales.

Claro Sports pudo saber que los árbitros se exponen a medidas disciplinarias por incumplir estas reglas, incluida la posibilidad de quedarse sin designaciones para dirigir partidos de la Liga MX.

Las disposiciones se conocen en un contexto en el que varios integrantes del arbitraje mexicano han tenido participación en debates públicos, particularmente a través de redes sociales y declaraciones ante los medios de comunicación.

Katia Itzel García y César Ramos, antecedentes de las polémicas fuera de la cancha

Uno de los casos es el de Katia Itzel García, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes después de recibir cuestionamientos por sus actuaciones arbitrales.

En agosto de 2026, tras el partido entre Querétaro y Tigres, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026, la silbante publicó mensajes en Instagram en medio de las críticas a sus decisiones durante el encuentro.

La situación volvió a repetirse en septiembre, cuando Antonio Mohamed cuestionó su trabajo después del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca. Horas después, García compartió publicaciones relacionadas con la hipocresía que fueron interpretadas por algunos usuarios como mensajes dirigidos al entrenador argentino, aunque nunca lo mencionó directamente.

Por su parte, César Arturo Ramos también ha tenido presencia en medios de comunicación para abordar temas arbitrales. En abril explicó públicamente las diferencias en su manera de dirigir partidos en México y el extranjero. En septiembre volvió a dar declaraciones, esta vez para respaldar a Katia Itzel García después de las críticas de Mohamed.

La propia Katia también ha participado en entrevistas y podcasts en los que ha hablado sobre su trayectoria, el arbitraje y las críticas que recibe en redes sociales.

Estos antecedentes muestran la participación pública que han tenido integrantes del arbitraje mexicano, aunque no existe información que permita atribuir a estos casos la decisión de establecer las nuevas restricciones.

Más información: Roberto García Orozco enciende la polémica arbitral del Cruz Azul vs Toluca

¿Qué tendrán prohibido los árbitros mexicanos en redes sociales?

Con las disposiciones de la FMF, los árbitros no podrán publicar, compartir, comentar o reaccionar a contenidos relacionados con decisiones arbitrales, ya sean propias o de sus compañeros.

Tampoco podrán manifestar apoyo o rechazo hacia clubes, jugadores, entrenadores y directivos, realizar críticas a instituciones o interactuar con publicaciones relacionadas con apuestas deportivas.

La medida alcanza incluso a las reacciones en redes sociales. Dar un ‘me gusta’ a una publicación sobre una controversia arbitral podría derivar en medidas disciplinarias, dependiendo de la valoración que realice la Comisión.

Además, los árbitros deberán mantener en reserva sus designaciones hasta que sean anunciadas oficialmente y no podrán difundir información interna, como evaluaciones de su desempeño o audios del VAR.

Tampoco podrán arbitrar ni jugar partidos llaneros sin permiso

Las restricciones también alcanzan las actividades fuera de las competencias afiliadas a la FMF. Los árbitros no podrán participar como jugadores o silbantes en encuentros amateurs, torneos empresariales, partidos de exhibición o eventos organizados por creadores de contenido sin contar con autorización.

Para hacerlo deberán presentar una solicitud por escrito con al menos 15 días hábiles de anticipación. Los encuentros recreativos informales que no tengan una organización establecida quedarán fuera de esta disposición.

La FMF prepara un Código de Conducta y podrá dejar árbitros sin designaciones

Como parte de los cambios, se creó el Comité de Enlace Arbitral (CEA), que estará integrado por representantes de la FMF, Liga MX, clubes, Comisión Disciplinaria y Comisión de Árbitros, además de un presidente independiente.

El organismo tendrá como objetivo mantener el diálogo entre las partes involucradas en el fútbol mexicano y promover reglas para reducir las conductas inapropiadas de jugadores y cuerpos técnicos.

Paralelamente, la Comisión de Árbitros trabaja en un Código de Conducta que establecerá las obligaciones de los silbantes y las consecuencias de incumplirlas.

Las disposiciones comunicadas al cuerpo arbitral ya son aplicables y la Comisión podrá tomar medidas contra quienes no las respeten, incluida la no designación para partidos oficiales, aunque el Código de Conducta todavía se encuentra en elaboración.