Toluca busca convertirse en el tercer máximo ganador del Campeón de Campeones

Toluca busca conquistar el Campeón de Campeones y convertirse en el tercer club más ganador del torneo histórico de la Liga MX



Toluca va por su sexto título de Campeón de Campeones. | Imago 7

Toluca y Cruz Azul disputarán este sábado en Carson, California, la edición 53 del Campeón de Campeones. El encuentro enfrentará a los ganadores más recientes del Apertura y el Clausura de la Liga MX, en un duelo que definirá al nuevo monarca de esta competencia.

Para Toluca, el partido representa la posibilidad de conquistar su sexto título en el certamen. En caso de vencer, el equipo dirigido por Antonio Mohamed quedaría solo en el tercer lugar de la clasificación histórica y se colocaría a una corona de América y Chivas, clubes que encabezan la lista con siete campeonatos cada uno. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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