¡Vinieron con el pan debajo del brazo! Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones con Boca Juniors

Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa se coronaron campeones de la tabla anual de la Liga Argentina con Boca Juniors.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, Boca Juniors | Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP

Se definió el campeón del 2026 de la Liga Profesional Argentina. El título de la tabla anual ya tiene dueño y se llama Boca Juniors. Después de una agónica victoria ante Defensa y Justicia por la mínima diferencia, el ‘xeneize’ se coronó como el mejor equipo de todo el 2026 del balompié argentino.

En una de las últimas jugadas del partido, el ecuatoriano Enner Valencia pescó un rebote dentro del área y la mandó a guardar. Con esos tres puntos, el conjunto de Buenos Aires llegó a 63 unidades en todo el año y se quedó con la Copa de la tabla anual tras superar por solo un punto a Rosario Central.

De hecho, se vivió una situación más que particular en el Estadio Gigante de Arroyito. Ese tanto de delantero ecuatoriano se dio luego de un choque entre el portero rival y Lautaro Di Lollo. Acción por la cual el gol fue revisado por un par de minutos desde el VAR. Justo cuando eso sucedía en las tribunas de los hinchas de Rosario Central se regó el rumo que la anotación había sido anulada y muchos invadieron el campo de juego para celebrar un nuevo título. Sin embargo, el gol fue completamente licito y el campeón fue Boca Juniors.

🤯 CELEBRARON SIN SER CAMPEONES 🤦‍♂️ ALGUIEN REGÓ EL RUMOR DE QUE EL AGÓNICO GOL DE BOCA JUNIORS Y LOS HINCHAS DE ROSARIO CENTRAL EMPEZARON A CELEBRAR PERO… EL GOL FUE LEGAL Y CON ESA VICTORIA, BOCA JUNIORS SE CORONÓ CAMPEÓN En la #LigaArgentina se definía el campeón de la tabla anual. #RosarioCentral necesita ganar y que #BocaJuniors no sumara sus 3 puntos. En la última jugada del partido del Xeneize, Enner Valencia marcó, le dio la victoria y tituló a #BocaJuniors . Sin embargo, el gol fue revisado por el VAR y mientras se tomaba la decisión en las tribunas de los hinchas de Rosario Central pensaron que lo habían anulado. https://t.co/0w7p3c9mat — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 7, 2026

Los dirigidos por el Rodolfo ‘El Vasco’ Arruabarrena tuvieron que esperar 1347 días para volver a gritar campeón. Y justamente fue cuando en cancha tuvo a dos jugadores colombianos, Sebastián Villa y Álvaro Montero. Dos piezas que fueron claves para el renacer de Boca y lograr ponerse la corona de nuevo.

Así le fue a Álvaro Montero en Boca Juniors

El guardameta colombiano llegó con bombos y platillos a Boca Juniors. No en vano, se ha consolidado como el arquero más alto en toda la historia del club argentino. El ex Vélez Sarsfield mide 2.02 metros de altura. Pese a que sus primeros partidos no fueron los mejores. A medida que el ‘cafetero’ se fue adaptando al mundo Boca, las buenas actuaciones comenzaron a llegar.

En total fueron 14 partidos en la Liga Argentina defendiendo los colores del uno de los equipos más grandes de todo el continente americano. Juegos en los cuales recibió 13 anotaciones, pero también registró seis vallas invictas. Siendo así el segundo arquero con más arcos en cero del campeonato.

Sebastián Villa: de la polémica a alzar la copa con Boca Juniors

El extremo colombiano fue un fichaje más que discutido. La afición quedó completamente dividida tras la vuelta de Sebastián Villa a la filas de Boca Juniors. No obstante, a punta de buen fútbol y sacrificio, el colombiano ha logrado cambiar un par de silbidos por aplausos.

En este torneo clausura, el ex Independiente Rivadavia, disputó un total de 14 partidos en los cuales logró repartir tres asistencias. Sin embargo, más que sus números, fue la influencia que tuvo dentro del terreno de juego. Pues, un extremo con experiencia, velocidad y buena técnica estaba siendo complemente escaso en las filas del ‘xeneize’ desde su salida.

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