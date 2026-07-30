Ángel Correa enciende las alarmas en River Plate tras salir lesionado en su segundo partido

Correa sufrió una lesión muscular durante el partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata por la jornada 2 del Clausura 2026

Ángel Correa sale lesionado. FEDERICO PERETTI / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El inicio de la segunda etapa de Ángel Correa con River Plate, tras salir de Tigres de la UNAL, sufrió un contratiempo inesperado. El delantero argentino no pudo completar su segundo encuentro con el conjunto Millonario después de abandonar el terreno de juego por una molestia física, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico, en la derrota de 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en duelo de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga de Argentina.

El atacante, quien regresó al fútbol argentino como uno de los principales refuerzos del club para esta temporada tras pagar poco menos de 14 millones de euros a los regiomontanos, había recibido la oportunidad de iniciar como titular tras sumar sus primeros minutos con la camiseta de River. Sin embargo, su participación terminó antes de lo previsto, al minuto 71, al resentirse durante el desarrollo del encuentro luego de un choque con el defensor Enzo Martínez que le obligó a caminar con molestias y ser sustituido posteriormente.

¿ALARMA POR ANGELITO? Correa chocó con Martínez y terminó muy dolorido en su pierna derecha, hasta caminó con molestias. pic.twitter.com/ahZ36fRlgw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

Aunque el club todavía no ha dado a conocer un parte médico oficial, Correa dejó la cancha con evidentes molestias, por lo que en las próximas horas será sometido a estudios para determinar el alcance de la lesión y conocer el tiempo que podría permanecer alejado de la actividad.

La salida del exjugador del Atlético de Madrid obligó al entrenador Eduardo Coudet a modificar el planteamiento ofensivo en un compromiso que tampoco terminó de la mejor manera para River Plate. El conjunto de Buenos Aires volvió a quedarse sin puntos y acumuló un nuevo resultado adverso en el arranque del torneo, aumentando la presión sobre el proyecto deportivo.

Para Correa, el episodio representa un revés en su intención de consolidarse rápidamente dentro del plantel. Su regreso al futbol argentino había despertado expectativa después de una larga trayectoria en Europa y de su reciente paso por la Liga MX, donde defendió los colores de Tigres.

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