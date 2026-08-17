Thauvin vuelve a brillar lejos de Tigres y le da un título al Lens ante PSG

El francés salió de Tigres sin consolidarse y hoy vuelve a brillar en Europa: marcó el gol con el que Lens derrotó al PSG y levantó la Supercopa

De no encajar en Tigres a héroe: Thauvin sentencia al PSG. Reuters/Imago 7

Florian Thauvin volvió a ser protagonista en Francia al marcar el gol que le dio al Lens la victoria sobre el Paris Saint-Germain en la Supercopa de Francia. El atacante, que pasó por Tigres entre 2021 y 2023, dejó al club mexicano después de 38 partidos y ocho goles, y posteriormente regresó a Europa para jugar con Udinese antes de incorporarse al Lens.

La campaña 2025-26 fue especialmente positiva para el campeón del mundo de 2018, quien disputó 37 encuentros y marcó 14 goles con Lens. Su rendimiento contrasta con su etapa en la Liga MX, donde nunca terminó de adaptarse, y reabre el debate sobre lo que Tigres pudo haber obtenido de un futbolista que llegó con la etiqueta de posible heredero de André-Pierre Gignac. LEE LA NOTA COMPLETA

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