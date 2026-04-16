McDonald’s y Tajín traen un menú especial para la gran fiesta del fútbol: sabores que solo aparecen cada cuatro años

El sabor también entra en juego

McDonald’s y Tajín traen un menú especial para la gran fiesta del fútbol.

Cada cuatro años, el fútbol se convierte en el tema de conversación en todos lados: en la casa, con amigos, en el trabajo, en las redes sociales… y también en la comida.

En medio de ese ambiente, McDonald’s suma un menú especial junto a Tajín que conecta directamente con esa pasión que se vive dentro y fuera de la cancha, justo durante la gran fiesta del fútbol veraniego. Una combinación que mezcla lo internacional con un toque muy mexicano.

Un recorrido de sabores inspirado en el fútbol

El menú reúne distintas opciones que evocan estilos y sabores de diferentes partes del mundo, pero con un giro que lo hace cercano:

McFrancia : pollo con Creamy Mustard de inspiración europea

: pollo con Creamy Mustard de inspiración europea McUSA : carne de res con salsa BBQ al estilo americano

: carne de res con salsa BBQ al estilo americano Papas Bravas : las papas clásicas con nueva salsa y trozos de tocino

: las papas clásicas con nueva salsa y trozos de tocino McMéxico (Pollo y Res): las protagonistas, con el sabor característico de Tajín

Cada una pensada para acompañar esos momentos donde el fútbol se disfruta más: viendo partidos, comentando jugadas o simplemente pasando el rato.

El toque que marca la diferencia

Entre todas las opciones, hay algo que destaca de inmediato: el sabor Tajín.

Su mezcla, que mantiene la receta original, aporta ese equilibrio entre picante y ácido que ya es parte de la cultura mexicana. Y no es algo nuevo en el mundo: en otros países donde aparece esta combinación, es de las más buscadas.

Un menú que no estará por mucho tiempo

McDonald’s y Tajín traen un menú especial.

Este menú especial tiene un detalle importante: estará disponible solo por un periodo corto. Del 14 de abril al 8 de junio, coincidiendo con uno de los momentos más intensos del calendario futbolero.

Después, desaparece. Y como suele pasar con este tipo de ediciones, cuando se van… tardan en volver.

Más que comer, acompañar el momento

Además del sabor, hay detalles que acompañan la experiencia:

Pan más grande que cambia la sensación de cada hamburguesa

Empaques especiales que conectan con el ambiente del fútbol

Una combinación pensada para disfrutarse mientras rueda el balón

Porque en estas semanas, el fútbol no solo se ve. También se comparte, se comenta… y ahora, también se saborea.

Un antojo que aparece cada cierto tiempo

No es casualidad que este tipo de menús aparezcan justo ahora. Son sabores ligados a momentos específicos, y en medio de la emoción del fútbol, terminan siendo el complemento perfecto. Porque hay cosas que solo pasan cada cuatro años. Y este menú es una de ellas.

Te puede interesar: