Carlos Queiroz es elegido para ser el nuevo entrenador de Ghana para la Copa del Mundo 2026

El estratega portugués guiará a ‘Las Estrellas Negras’ en el Mundial Norteamericano que está a menos de dos meses de iniciar

Carlos Queiroz, nuevo entrenador de Ghana. | @GhanaBlackstars

Carlos Queiroz vuelve a los reflectores del fútbol internacional con un nuevo reto de alto nivel. A sus 73 años, el estratega portugués fue nombrado como director técnico de la selección de Ghana, con la misión inmediata de encarar el Mundial 2026, en lo que será su quinta experiencia en una Copa del Mundo.

La designación llega en un momento complejo para las Estrellas Negras, luego de la destitución de Otto Addo tras una serie de resultados negativos, incluida la derrota 2-1 ante Alemania y el 5-1 frente a Austria, uno de los peores tropiezos del equipo en casi dos décadas. La federación tomó la decisión tras considerar que el técnico había perdido el control del vestidor.

Ante este panorama, la Federación de Fútbol de Ghana aceleró la búsqueda de un reemplazo, recibiendo entre 600 y 800 candidaturas en pocos días. Finalmente, Queiroz se impuso a nombres como Paulo Bento y Fernando Santos, en una elección donde pesó no solo su trayectoria, sino su conocimiento del fútbol africano.

El portugués cuenta con experiencia en el continente tras dirigir a Egipto, selección con la que alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones 2021. Además, tuvo un paso previo por Sudáfrica y ha mostrado interés constante por el desarrollo del fútbol en esta región, un aspecto clave para su elección.

Con una carrera amplia, Queiroz ha dirigido en cuatro Copas del Mundo y ha estado al frente de selecciones como Portugal e Irán, además de clubes como el Real Madrid. Su perfil se caracteriza por el orden táctico y la preparación detallada de los partidos, cualidades que ahora buscará trasladar al conjunto africano.

Trayectoria de Carlos Queiroz como entrenador

Estos son los equipos y selecciones que ha dirigido Carlos Queiroz

Selección de Portugal | Menores y mayor.

Sporting Lisboa.

MetroStars (Estados Unidos).

Nagoya Grampus (Japón).

Emiratos Árabes Unidos.

Sudáfrica.

Real Madrid (España).

Portugal.

Irán.

Colombia.

Egipto

Irán (segunda etapa)

Qatar

Omán

El objetivo no es menor. Ghana intentará regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia que no alcanza desde su histórica participación en Sudáfrica 2010. El reto será inmediato, con poco margen de trabajo antes del inicio del torneo en Norteamérica.

Ghana formará parte del Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Croacia. Su debut será el 17 de junio ante Panamá en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y cerrar la fase de grupos frente a Croacia, en una zona que exigirá el máximo nivel desde el inicio.

¿Cuándo enfrentará Ghana a México?

Como parte de su preparación, el equipo africano enfrentará partidos amistosos ante México y Gales en las semanas previas al Mundial, duelos que servirán para afinar el sistema de juego y definir la base del equipo titular.

México vs Ghana | 22 mayo | 13:00 horas

| 22 mayo | 13:00 horas Gales vs Ghana | 2 junio | 6:00 horas

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