Grave lesión deja a Mbappé sin uno de sus principales socios para el Mundial

Se confirma la ruptura del tendón de Aquiles de Hugo Ekitike, sufrida en el juego de la Champions entre el Liverpool y el PSG, dejando a Francia sin uno de sus delanteros titulares para la Copa del Mundo

Ekitike se rompe el tendón de Aquiles y se pierde el Mundial | PETER POWELL / AFP

El Liverpool y la selección de Francia recibieron la peor noticia este miércoles: Hugo Ekitike sufrió una lesión grave que le alejará de las canchas el resto del 2026 y le costaría la Copa del Mundo.

El atacante francés cayó lesionado el martes 14 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Liverpool y el PSG. Se temía una lesión seria, ya que Ekitike intentó caminar en par de ocasiones y no pudo salir de Anfield por su propio pie. Menos de 24 horas después, tras practicar una resonancia magnética, se confirma el diagnóstico: la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Según informó L’Equipe, Ekitike estará fuera 9 meses. Es ya imposible que juegue el Mundial y podría no volver a las canchas hasta el 2027, cortando de tajo su primera temporada con los Reds.

Los números de Ekitike en su primera temporada en el Liverpool

El francés llegó a Anfield para esta temporada. Pagaron 95 millones de euros al Eintracht Frankfurt, la tercera compra más cara en la historia de los Reds. Las dos mayores también llegaron en el gran desembolso del verano del 2025, ya que pagaron 145 al Newcastle por Alexander Isak y los 125 por Florian Wirtz.

Ekitike disputó 45 partidos, entre todas las competiciones, con 17 goles y 6 asistencias. Una producción menor que en su último año en Frankfurt (22 goles y 12 asistencias en 48 encuentros), pero es el líder goleador de los Reds y séptimo en la Premier pese a la difícil campaña del Liverpool (son quintos en la liga inglesa, a 18 de los líderes, el Arsenal).

Ekitike se pierde el Mundial | Winslow Townson-Imagn Images

Mbappé pierde a uno de sus socios en el ataque de Francia

Ekitike debutó con la selección mayor de Francia en septiembre del 2025. En la última Fecha FIFA, fue titular en el primer partido, ante Brasil en el Estadio Boston, y el jugador del Liverpool marcó uno de los goles en la victoria ante la verdeamarela.

El jugador del Liverpool apuntaba a ser titular en la Copa del Mundo de Les Bleus, junto a Olise, Mbappé y Dembélé. Queda un sitio vacante, sea de extremo o en eje de ataque si Kylian pasa a jugar más por el exterior. De la última convocatoria, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani y Desiré Doué serían las opciones que tendría Deschamps para la justa mundialista.

Te puede interesar: