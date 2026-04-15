David Villa, el hombre de los goles imposibles en la era dorada de España

Conoce la historia de David Villa, leyenda de España en los Mundiales: récords, goles decisivos y figura clave en el título de Sudáfrica 2010.

David Villa, apodado ‘El Guaje’, se consolidó como una de las figuras más importantes en la historia de la selección española gracias a su desempeño en los Mundiales. Con un total de 9 goles repartidos en tres ediciones (3 en 2006, 5 en 2010 y 1 en 2014), Villa lidera con claridad la clasificación histórica de goleadores de España en la Copa del Mundo, superando a referentes como Raúl, Butragueño, Hierro y Morientes, todos con cinco tantos.

Récord histórico en Sudáfrica 2010

En el Mundial de Sudáfrica 2010, David Villa participó o marcó el 75% de los goles de España, un récord para un equipo campeón del torneo. Esta cifra lo coloca por encima de leyendas como Diego Maradona (71% de los goles de Argentina en 1986), Lionel Messi (67% en 2022) o Pelé (53% en 1970). Villa fue determinante en cada fase del torneo, mostrando su capacidad para aparecer en los momentos más críticos.

Goles decisivos en 2010

Villa abrió el marcador en la victoria por 2-0 sobre Honduras y asistió a Andrés Iniesta en el gol de la victoria por 2-1 frente a Chile. En octavos de final, fue el único goleador ante Portugal, y en cuartos, tras provocar un penalti que Xabi Alonso transformó al segundo intento, marcó el gol decisivo frente a Paraguay. Su capacidad para aparecer en los momentos clave fue determinante para la histórica Copa del Mundo de España.

Bota de Plata y Balón de Bronce

Por sus cinco goles en Sudáfrica 2010, David Villa compartió la Bota de Plata con Thomas Müller y recibió el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del torneo. Este reconocimiento internacional reafirmó su estatus como uno de los delanteros más letales del mundo en su época.

Máximo goleador histórico de la selección española

Además de su actuación en los Mundiales, Villa es el máximo goleador histórico de España, con 59 goles en 98 partidos. Su registro refleja no solo su capacidad de definición, sino también su constancia y liderazgo dentro del equipo durante la era dorada del fútbol español.

Legado en la ‘Roja’

David Villa no solo fue clave en el Mundial 2010, sino también en la Eurocopa 2008, marcando el inicio de la etapa más exitosa de la selección española. Su estilo de juego, caracterizado por rapidez, desmarque y eficacia con ambas piernas, lo convirtió en un referente ofensivo y consolidó su lugar entre los mejores delanteros de su generación.

Un nombre grabado en la historia de los Mundiales

La historia de David Villa en los Mundiales lo posiciona como un delantero decisivo y una pieza fundamental de la España campeona del mundo. Sus goles, su visión de juego y su capacidad para aparecer en los momentos más importantes aseguran que “El Guaje” sea recordado como una leyenda del fútbol español y mundial.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

En el camino rumbo al Mundial 2026, Gary Lineker se ubica en el puesto 58 del conteo de Claro Sports de los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo. El delantero inglés dejó una huella basada en la eficacia pura: 10 goles en dos ediciones y una regularidad que lo convirtió en el referente ofensivo de su selección. Su actuación en México 1986, donde conquistó la Bota de Oro, y su papel decisivo en Italia 1990 lo consolidaron como un jugador determinante en momentos clave, construyendo un legado que trasciende estadísticas y permanece como uno de los más sólidos en la historia del torneo.

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