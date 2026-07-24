¿Cómo va la construcción del nuevo Estadio de Bogotá? Sencia responde

La APP dueña del Estadio Nemesio Camacho El Campín informó como va el proceso de la construcción del nuevo recinto deportivo en la capital.

Estadio Nemesio Camacho El Campín | Alcaldía de Bogotá.

Pese a que ya se han olvidado un par de polémicas que se tuvieron en la capital de la república en cuanto a su máximo escenario deportivo se refiere. Independiente Santa Fe, Millonarios y todos los hinchas del fútbol en Bogotá quedaron muy atentos a lo que será la construcción del nuevo Estadio de Bogotá.

Dicho esto, Sencia Bogotá, empresa encargada de desarrollar el complejo deportivo capitalino, confirmó que la licencia de construcción ya ha quedado completamente confirmada y avalada. Un paso más que importante para lo que será el futuro del deporte en la capital de la república.

Sobre la construcción del nuevo Estadio de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que:



1. Los trabajos preliminares previos a la fase constructiva de la obra, los cuales incluyen: demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones preliminares del terreno,… — Sencia (@SenciaBogota) July 24, 2026

“Sobre la construcción del nuevo Estadio de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que: 1. Los trabajos preliminares previos a la fase constructiva de la obra, los cuales incluyen: demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones preliminares del terreno, desconexiones de redes de servicios públicos y pruebas técnicas, se encuentran en etapa de finalización. 2. Hemos recibido la confirmación de que la Licencia de Construcción quedó en firme. 3. El proyecto se encuentra en la finalización de los trámites exigidos por las autoridades, para poder dar inicio a la fase de construcción” publicó la APP.

¿Qué viene ahora en el proceso del nuevo Estadio de Bogotá?

Ya con el terreno preliminar avalado, adecuado y listo para que se lleve a cabo una construcción de esa magnitud. El proceso de construcción continúa dentro de los tiempos y parámetros establecidos en un principio. Ahora será nada más cuestión de semanas para que comience a verse un movimiento importante en la zona de El Campín.

Ahora bien, muchos hinchas han mostrado su preocupación por saber si se verá o no afectado en algo la actividad de Independiente Santa Fe y Millonarios en el 2026-II. Para eso, desde un principio la entidad encargada del proyecto comentó que este será desarrollado en etapas y no se verá afectada la actividad deportiva que se lleve a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Bogotá actualmente tiene el tercer estadio más grande de Colombia y eso la ha hecho no ser la primera opción para muchos eventos tanto deportivos como de entretenimiento. Poco más de 36 mil personas, es el aforo total del ‘coloso de la 57’. Mientras que, en Medellín el Atanasio Girardot alberga más de 40 mil personas y ni hablar del Metropolitano de Barranquilla con más de 60 mil.

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